Göynük'te Kömür Tipi Kayaçtan Sıvı Petrol Üretilecek
7 dakika önce
Göynük’te kömür tipi kayaç olarak bilinen ‘bitümlü şeyl’den sıvı petrol üretmek için sondaj yapılıyor. Projeye Suudi bir şirket de ortak oldu. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü’yle Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün, ‘bitümlü şeyl’ olarak adlandırılan kömür tipi kayaçtan, sıvı petrol üretimi projesi sona geldi. Göynük’te 300 milyon ton bitümlü şeyl rezervi tespit […]The post Göynük’te kömür tipi kayaçtan sıvı petrol üretilecek appeared first on Enerji Enstitüsü.
Göynük
'te kömür tipi kayaç olarak bilinen 'bitümlü şeyl'den sıvı petrol üretmek için sondaj yapılıyor. Projeye Suudi bir şirket de ortak oldu. Türkiye Kömür İşletmeleri
(TKİ) Genel Müdürlüğü'yle Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün, 'bitümlü şeyl' olarak adlandırılan kömür tipi kayaçtan, sıvı petrol üretimi projesi sona geldi. Göynük'te 300 milyon ton bitümlü şeyl rezervi tespit eden TKİ ve MTA, bu rezervin işlenerek sıvı petrole dünüştürülmesine ilişkin fizbilite çalışmalarını yürütüyor. Projeyle bir ton 'bitümlü şeyl'den bir varil sıvı petrol elde edilecek.
TKİ Genel Müdür Vekili Ömer Bayrak
, "Göynük Bitümlü Şeyl Projesi'ne büyük önem veriyoruz. Proje kapsamında Suudi Arabistanlı Sami Holding adlı şirketin yetkilileriyle saha geliştirme ve fizibilite çalışmalarını görüştük. Anlaşmanın ardından şirket, Göynük'te bitümlü şeyl sahasında teknik bir çalışma yapacak" dedi.
Çalışmaların başladığı Göynük'te 300 milyon ton rezerv bulunuyor. Bitümlü şeyl, ısıtıldığında sıvı petrol ve gaz üreten organik bir kayaç türü. Türkiye'de de tespit edilmiş 1 milyar 640 milyon ton bitümlü şeyl rezervi bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:51
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