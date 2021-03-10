Göynük'te koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

İlçe girişinde polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında araç sorgulama ve denetimi yapıldı.

İlçe merkezinde de ekipler tarafından maske, mesafe ve hijyen konusunda denetimler gerçekleştirildi.

Ayrıca hoparlörlerle yapılan anonslarla vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi.