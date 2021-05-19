Göynük'te Orman Mühendisi Lütfi Torçuk adına hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nce, Göynük ilçesinde Orman Mühendisi Lütfi Torçuk adına oluşturulan hatıra ormanında 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yaparken 2014 yılında yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Lütfi Torçuk adına Göynük'te hatıra ormanı oluşturuldu.
İlçede düzenlenen törende, 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Seben ve Göynük Orman İşletme Müdürlükleri'nde de görev yapan Torçuk adına Seben ilçesinde de hatıra ormanı oluşturulmuştu.
Kaynak: AA
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