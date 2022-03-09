Göynük'te orman personeli ORKÖY destekleri konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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Göynük'te orman personeli ORKÖY destekleri konusunda bilgilendirildi

09.03.2022 10:17
Göynük'te orman personeli ORKÖY destekleri konusunda bilgilendirildi

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman personeline, Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında verilen krediler hakkında eğitim verildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman personeline, Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında verilen krediler hakkında eğitim verildi.

Göynük Orman İşletme Şefliği'nde düzenlenen eğitime, İşletme Müdürü Yüksel Özcan, işletme şefleri ve ORKÖY Şubesi personeli katıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürü Özkan Yavuz, orman köylülerine verilecek destek kredilerinin ilanı, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, belgelendirme ve tahsis aşamaları ile geri ödemeler konusunda bilgilerini paylaştı.

ORKÖY eğitimlerinin ardından çalışmalarına başlayan orman personeli, köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek üzere talep topladı.

Çamlıca köyünde 80 yaşındaki Naciye Demiröz'ün evini ısıtamadığını öğrenen Göynük Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ORKÖY sosyal kredi desteğiyle yalıtım işinin planlanacağı müjdesini verdi.

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Orman Bölge Müdürlüğü, Özkan Yavuz, Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göynük'te orman personeli ORKÖY destekleri konusunda bilgilendirildi - Son Dakika


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