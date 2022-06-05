Göynük'te orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Göynük'te orman yangını kontrol altına alındı

05.06.2022 23:32
Göynük'te orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - BOLU

Göynük'te orman yangını kontrol altına alındı
Göynük'te orman yangını kontrol altına alındı
Göynük'te orman yangını kontrol altına alındı

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Bolu'da orman yangını Bolu'da orman yangını
Kaynak: İHA

Göynük, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göynük'te orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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