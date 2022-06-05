Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Göynük, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Göynük'te orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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