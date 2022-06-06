Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

06.06.2022 10:50
Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

BOLU'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

BOLU'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Göynük ilçesinin Kızılkuyu mevkisinde dün orman yangını çıktı. Yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü, çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmaların sürdüğü belirtildi.


Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
YORUMLAR
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Göynük'te orman yangını kontrol altına alındı Göynük'te orman yangını kontrol altına alındı Bolu'da orman yangını Bolu'da orman yangını
Kaynak: DHA

Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Göynük'te orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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