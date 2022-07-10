Göynük'te sağanak ve dolu; suya kapılan araçtan 1 kişi kurtarıldı

BOLU'nun Göynük ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden olurken, dolu nedeniyle de bazı evlerin camları kırıldı, otomobillerde hasar oluştu. Suya kapılan aracın içindeki 1 kişi ise AFAD ekibince kurtarıldı.

Göynük'e bağlı Hasanlar, Himmetoğlu ve Kuyupınar köyleri başta olmak üzere ilçe genelinde dün gece etkili olan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle çok sayıda ev ile aracın camları kırıldı ve kaportalarında hasar oluştu. Tarım arazileri ile meyve ağaçları da zarar gördü. Bölgede bulunan akarsu ve derelerde ise taşkınlar meydana geldi. Suya kapılan araç içindeki 1 kişi, AFAD ile jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. AFAD koordinesinde bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, taşkın olan bölgelerde çalışmalara başladı.