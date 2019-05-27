Son Dakika Haberleri: Göynük'te su fiyatlarında indirim yapıldı

Göynük'te su fiyatlarında indirim yapıldı

2 saat önce

Bolu'nun Göynük ilçesinde su fiyatlarında yüzde 40 indirim yapıldı.

Göynük'te su fiyatlarında indirim yapıldı, System.String[]
Bolu'nun Göynük ilçesinde su fiyatlarında yüzde 40 indirim yapıldı.
Göynük Belediyesinden yapılan açıklamada, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya tarafından Mayıs Ayı Belediye Meclis toplantısında gündeme getirilen ve belediye meclisine sunulan su fiyatlarında indirime gidilmesi konusundaki teklif belediye meclisince kabul edildiği belirtildi.
Açıklamada, mayıs ayından itibaren yapılacak sayaç okumalarında geçerli olmak üzere şehir merkezindeki konut ve meskenlerde su fiyatlarında yüzde 40 indirime gidildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:14 Kaynak: AA
Ahmet Çankaya, Bolu, Göynük, Güncel
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