Bolu'da 20 bin dekarlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde 300 üreticiye yüzde 50 hibe ile 20 bin dekar alanlık yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Bolu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonla 300 üreticiye yüzde 50 hibe ile 20 bin dekar alanlık yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Göynük'te ekim alanı 18 bin dekara kadar ulaşan yağlık ayçiçeğinin yetiştirilebilen diğer ilçelerde de üretiminin artırılması hedefleniyor.

Düzenlenen organizasyonda konuşan İl Tarım Müdürü İzzet Murat, Göynük'ün iklim ve toprak yapısının ayçiçeği yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirterek, "İlçemizde 2000'li yılların başlarında ekilmeye başlanan yağlık ayçiçeği ekim alanı 2020 yılı verilerine göre yaklaşık 18 bin dekarlara ulaşmıştır. 2021 yılında yağlık ayçiçeği ekim alanlarının dağıtımını yapacağımız yüzde 50 hibeli 800 paket tohum ile 20 bin dekarları geçmesini hedeflemekteyiz. Göynük ilçemizin iklim ve toprak yapısının yağlık ayçiçeği yetiştiriciliğine son derece uygun olması nedeniyle ortalama 250 kilogram ve üzeri verimler beklemekteyiz. Ayrıca aynı proje kapsamında merkez, Mudurnu ve Seben ilçelerimize 100 paket tohum dağıtılarak buralarda da yaklaşık 3 bin dekar alanın ekimi ile toplamda 900 paket tohum ile il genelinde 23 bin dekar ekim hedeflenmektedir" dedi. - BOLU