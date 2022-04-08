Göynük'teki hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başladı - Son Dakika
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Göynük'teki hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başladı

08.04.2022 01:01

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir okulun çatısının uçmasına, enerji hatları, resmi, özel araçlar ile iş yerlerinin zarar görmesine neden olan hortumun hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir okulun çatısının uçmasına, enerji hatları, resmi, özel araçlar ile iş yerlerinin zarar görmesine neden olan hortumun hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Göynük ilçesinde saat 19.40'ta meydana gelen hortumun ardından bölgeye hareket eden AFAD, polis ve jandarma ekipleri hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, saatte 106,2 kilometre hızla esen rüzgar sonucu meydana gelen hortumda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik başkanlığında oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'ne gelen ihbarlar değerlendirildi.

İlk belirlemelere göre, Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi çatısından kiremitlerin düşmesi sonucu hasar oluştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkında bulunan ve üzerine ağaç parçaları düşen 2 polis aracı hasar görürken İlçe Jandarma Komutanlığının önündeki ağaçlar ile bir aydınlatma direği devrildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı lojman binasıyla Göynük Adliyesinin çatısının hasar gördüğü hortumda, ilçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun çatısında da zarar oluştu.

Bir işyerinin çatısı ve dış cephe kaplamalarının da uçması sonucu bir cadde, Sakarya kara yolu ise devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ayrıca ilçe merkezinde bulunan elektrik trafolarında yaşanan kısmi yangınlar nedeniyle de elektrik kesintileri yaşandı.

Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, kapanan yolları ulaşıma açarak, elektrik arızalarını giderdi.

Öte yandan ilçe merkezi ve köylerde bulunan camiler ile belediye hoparlörlerinden gece boyunca etkili olması beklenen şiddetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yapılıyor.

Göynük'teki hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Göynük'teki hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Göynük'teki hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Göynük'teki hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göynük'teki hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başladı - Son Dakika


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