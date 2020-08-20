Göynüklü bobinaj ustası mesleğini yarım asırdır sürdürüyor - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan bobinaj ustası 73 yaşındaki Nurettin Karaca, mesleğini, 50 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Sabah ezanında açtığı iş yerinde gece geç saatlere kadar çalışan Karaca, kendisine getirilen bozuk motorları tamir ediyor.

İlerleyen yaşına rağmen 50 yıldır çalışmayı sürdüren Karaca, sağlığı elverdiği sürece mesleğini sürdürmek istiyor.

"Mesleğimi severek yapıyorum"

Nurettin Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bobinaj işini 14 yaşındayken İstanbul'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan gece kurslarında öğrendiğini söyledi.

Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra ilçede açtığı dükkanda çalışmaya başladığını belirten Karaca, mesleğini severek yaptığını kaydetti.

Karaca, çırak bulamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çıraklık öldü. Artık kimse çırak olmak istemiyor. Kendi başıma mesleğime devam ediyorum. Büyük illerde çıraklık okulları var. Oralardan gönderiliyor mesleğe göre ama burada ustanın yanında yetişecek çırak yok. Gençler, meslek öğrensin. Bu meslekleri yapacak yok. Bizimle birlikte yok olup gidecekler." diye konuştu.

Mesleğine doyamadığını ifade eden Karaca, "Herkes mesleğini sevsin. Sevmezse iş yapamaz. Severek yapılan işte muvaffak olursun." dedi.