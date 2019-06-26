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Göz açıp kapayıncaya kadar çantayı götürdüler

58 dakika önce

Bursa Ulucami'nin bahçesindeki bir bankta çantasını unutan yaşlı kadın, bir süre yürüdükten sonra arkasına döndü.

Göz açıp kapayıncaya kadar çantayı götürdüler, System.String[]
Bursa Ulucami'nin bahçesindeki bir bankta çantasını unutan yaşlı kadın, bir süre yürüdükten sonra arkasına döndü. Çantasını olduğu yerde göremeyen kadın şaşkına döndü.

Turistik bölgelere adeta pusu kuran hırsızlar yerli ve yabancı turistlere huzur vermiyor. Dilenci ve seyyar satıcı kılığına bürünüp turist ziyaretlerinin bol olduğu bölgelere dadanan şüpheli şahıslar, en ufak fırsatı bile kaçırmıyor.

Geçtiğimiz gün tarihi Ulucami'nin yanındaki Orhangazi Parkı'nda gerçekleşen olayda, cami ziyaretinde bulunduktan sonra dinlenmek için parktaki bir banka oturan Ş.A. isimli yaşlı kadın, kalkarken elindeki para çantasını bankta unuttu. 10 metre ilerledikten sonra çantasını unuttuğunu anlayan Ş.A. arkasını döndüğünde çantanın yerinde yeller estiğini fark etti. Yaşlı kadın polis ekiplerine haber verip çantasının çalındığı bilgisini verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini bulmak için çalışma başlattı. Çalınan çatanın içinde 100 lira para ve cep telefonu olduğu öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
Huzur, Bursa, 3. Sayfa
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