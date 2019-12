Göz ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Göz ağrısına ne iyi gelir?

Göz, en önemli ve en hassas organların başında geliyor. Bununla birlikte göz ağrısının birçok farklı nedeni olabilir. Farklı belirtilerle kendini gösteren göz hastalıklarına iyi gelen birçok pratik uygulama da mevcuttur. Öncelikli olarak göz ağrısının belirtilerini doğru saptamak ve nedenlerini ortaya çıkarmak gerekiyor.



Göz Ağrısının Ana Nedenleri



1- Tansiyon: Glokom adı da verilen göz tansiyonu bu organdaki ağrılara birinci dereceden sebep olabilir. Göz tansiyonun yükselmesi ile birlikte bulanık görme, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.



2- Fazla bilgisayar ve telefon kullanımı: Günümüzde göz ağrısının en önemli nedenlerinden biri saatlerce bilgisayar ve telefon ekranına bakmaktır. Bu ekranların ışığı doğal değil yapay olduğu için göz merkezini doğrudan doğruya olumsuz olarak etkiler. Belli sürelerde mola verilmeli ve saatler boyunca telefon ya da bilgisayara bakılmamalıdır.



3- Televizyon izlemek: Tıpkı fazla bilgisayar ve telefon kullanımı, fazla sürelerde televizyon izlemek de göz ağrısının ana nedenleri arasında gösteriliyor. Parlak bir ışığa sahip olan televizyon, özellikle 50 yaş üstü kişilerde göz ağrısına neden olur. Televizyonu yakın değil nispeten uzak bir mesafeden izlemekte fayda bulunuyor.



4- Göz kırpmamak: Bazı kişiler gözlerini olması gerekenden daha az kırpmaktadır. Bu da gözlerin yorulmasına ve yeteri kadar dinlenememesine yol açar. Gözler, son derece hassas bir yapıya sahip olduğu için yaşarma ve ağrıma gibi belirtilerle çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir.



Lens Kullanımının Göz Ağrısına Etkileri



Özellikle kontakt türündeki lensleri kullanan kişilerde göz ağrısı şikayetleri bulunuyor. Tahrişe bağlı nedenlerle gözlerden biri ya da ikisi ağrıyabilir. Bu alanda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta lenslerin temizliğine ve hijyenine maksimum oranda dikkat etmektedir. Lens suları da aynı oranda temiz tutulmalı ve korunaklı bir yerde muhafaza edilmelidir.



Migren ve Göz Ağrısı



Migren sadece baş değil göz ağrılarına da neden olan kronik bir rahatsızlıktır. Baş ve göz ağrılarının şiddetli bir şekilde hissedildiği migren için alternatif yöntemler denenebilir. Işıkların çok yoğun ve parlak olduğu ortamlarda bulunmak migrene bağlı olarak ağrıların şiddetlenmesine neden olmaktadır.



Göz Ağrısına Ne İyi Gelir?



1- Göz banyosu yapmak: Gözlerinden birine yabancı bir cisim ya da toz kaçan kişiler hiç vakit kaybetmeden göz banyosu yapmalıdır. Kullanılacak olan su ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Göze fazla zarar vermeden su damlaları ile göz tamamen temizlenmelidir. Akabinde göz bir süre kapalı tutulmalıdır.



2- Lens yerine gözlük takmak: Lens takmaya bağlı ağrı şikayetlerinde arada bir gözleri dinlendirmek için gözlük takılmalıdır. Dinlendirici etkilere sahip olan bu gözlükler hem göz hem de baş ağrısının önüne geçerek kişilerin çok daha sağlıklı hissetmelerine vesile olur.



3- Telefon ve bilgisayar kullanımını azaltmak: Belli başlı alışkanlıklarını azaltan kişilerde göz ağrısı şikayetleri aynı oranda azalır. Telefon ve bilgisayar karşısında geçirilen vakitler en aza indirgenmelidir.



Göz Ağrılarına İyi Gelen Besinler



1- Havuç: Havucun birçok faydası arasında en bilineni göz sağlığını koruma altına almasıdır. İçerdiği proteinler ve vitaminler ile birlikte haftada en az iki kere havuç tüketmek, göz sağlığı için ideal kabul ediliyor.



2- Meyve: Meyve ve meyve salataları da göz ağrısı şikayetlerini maksimum oranda azaltıyor. Bu meyvelerin başında şeftali ve çilek gelmektedir. Bununla birlikte muz da potasyum açısından oldukça yüksek oranlara sahip olduğu için sıklıkla tüketilmelidir.



3- Kırmızı et: Son olarak kırmızı et tüketimi göz sağlığı adına destekleyicidir. Göz ağrısı şikayetlerinden kurtulmak isteyenler haftada en az bir gün kırmızı et tüketebilir.