Göz altı morlukları - Son Dakika

Göz altı morlukları

08.11.2020 07:39
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NEDEN OLURGözlerin altında koyu halkalar çeşitli nedenlerle oluşabilir.

NEDEN OLUR

Gözlerin altında koyu halkalar çeşitli nedenlerle oluşabilir. Yoğun stres ve uyku düzensizlikleri göz altı morluğunun nedenleri arasında sayılmaktadır. Uykusuzluk ve yoğun çalışma temposunda cilt daha soluklaşır, göz altındaki toplardamarlar daha belirgin hale gelir. Yaş ilerledikçe de kolajen lifleri yani bağ dokusu inceldiği için göz altı derisi saydamlaşır ve var olan koyulaşma daha belirgin hale gelir. Göz altı morluğu sadece kozmetik bir sorun olmayıp aslında bir sağlık problemidir. Göz altındaki morluk ve koyuluk bazı hastalıkların bulgusu olabilir. Sıklıkla genetik yani yapısal olarak rastladığımız bu durum bazen de metabolik, böbrek hastalıkları, demir eksikliği gibi durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle B, C, K ve E vitamini eksiklikleri göz altında koyu halkalara neden olmaktadır. Ayrıca göz altı morluğu kişinin alerjik olduğunun bir bulgusu da olabilir. Alerjik yapısı olan çocuklarda ve yetişkinlerde göz altlarında mor bir hare ve çizgilenme dikkat çeker. Astım, mevsimsel rinit, saman nezlesi gibi alerjiyle ilgili olan hastalıklarda da bu bölgenin dolaşımı ve kanlanması bozulunca morluk ya da koyu bir renk görülür.

TEDAVİ YOLLARI NELERDİR?

Göz altı morluğunu tedavi ederken önceliğimiz nedenleri belirlemek... Göz altı morluklarının geçmesi için her gün yeterli miktarda uyumak, uyurken başın yüksekte olmasına dikkat etmek, bol sıvı tüketmek, aşırı güneşte kalmaktan kaçınmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri kilit rol oynar. Alerjisi olan bireylerin de morluklardan kurtulmak için buna yönelik tedavi almaları şarttır.

Pigmentasyonu azaltmak için göz çevresi peeling uygulamaları

Dolaşımı rahatlatmak ve göz altı cildini sıkılaştırmak için redermalizasyon mezoterapileri

Cildi yenilemek ve sıkılaştırmak için lazer tedavileri

Göz altı azalan yağ dokuyu desteklemek ve çukurlanmayı azaltmak için ışık dolgusu uygulamaları

Göz torbalarına neden olan fazla yağı ve cildi uzaklaştırmak için göz kapaklarına yapılan estetik cerrahi uygulamalar

Göz altı bölgesinde koyulaşma, çukurlanma ve gevşeme olduğu durumlarda süksinik asit ve hyaluronik asidi bir arada bulunduran mezoterapi ürünleriyle derimizin dermis tabakasını yeniden yapılandırarak hızlı bir şeklide aydınlanma ve sıkılaşma elde edebiliyoruz. Göz altı derisi gevşemiş, yağ dokusu azalmış kişilerde ışık dolgusu uygulamaları ile durum düzeltilebilir.

EVDE NELER YAPILABİLİR?

Göz altınızı ovuşturmayın: Göz çevresi makyajını çıkarırken fazla bası uygulamak ve göz çevresini fazla ovuşturmak da vücudumuzun en ince derisine sahip olan göz altı bölgesinin altındaki damarların zedelenmesine, dolaşımın aksamasına ve bu bölgelerin daha mor görünmesine neden olacaktır. Makyajınızı çıkarırken yumuşak temizleyicilerle ovuşturmadan, nazik hareketlerle temizlemelisiniz.

Papatya çayı ile masaj: 2 dakika kadar kaynar suda demlediğiniz poşet papatya çayını 1 saat buzlukta bekletin. Soğuyan papatya çayını göz altı ve göz çevrenizde 20 dakika kadar masajla gezdirin. İçeriğindeki bisabolol sayesinde deri altı kan ve lenfatik dolaşımının artmasına, damar geçirgenliğinin düzelmesine katkı sağlayacak, göz altı morluklarına iyi gelecektir.

Soğuk uygulama: Soğuk kompres uygulamak göz altındaki şişliklerin inmesine yardım eder ve göz altında bulunan genişlemiş kılcal damarları daraltarak mor renkli olan görüntüyü azaltacaktır. Temiz bir havlu içerisine sarılan birkaç küp buz göz üzerine uygulanır. Buz bulunmadığı takdirde ise temiz bir havlu soğuk suyla ıslatılır ve 20 dakika kadar göz altına uygulanır.

Göz altı morlukları

Genetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

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