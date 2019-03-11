Son Dakika Haberleri: Göz Arkası Ameliyat Kırşehir'de Yapılmaya Başlanıldı

Göz Arkası Ameliyat Kırşehir'de Yapılmaya Başlanıldı

2 dakika önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Raşit Kılıç, Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göz arkası ameliyatlarının (Vitreoretinal cerrahi) yapıldığını söyledi.

Göz Arkası Ameliyat Kırşehir'de Yapılmaya Başlanıldı, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Raşit Kılıç, Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göz arkası ameliyatlarının (Vitreoretinal cerrahi) yapıldığını söyledi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Yahya Şahin ise bir bölge hastanesi olma yönünde emin adımlarla giden Kırşehir Ahi Evran üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, göz polikliniğinde başarılı ve geri dönüşümlü ameliyatların gerçekleştirildiğini belirtti.

Başhekim Şahin, hastanenin her alanda vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalıştığını belirterek yapılan ameliyatlar sayesinde Kayseri ve Ankara'ya sevklerin bitirilme noktasında getirildiğini anlattı.

Şahin, "Hastanemize çok güzel işler yapıyoruz. Tüm kadromuzla vatandaşa hizmet için canla başla çalışıyoruz. İnsan sağlığı bizim için çok önemlidir. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışıyla gece ve gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Ameliyatları yapan göz doktorlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin eline sağlık." diye konuştu.

Göz kliniği retina biriminde Doç. Dr. Raşit Kılıç ve Dr.Öğr. Üyesi Ali Kurt hizmet veriyor. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:53 Kaynak: İHA

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