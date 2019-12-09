Göz doktorları katarakt ameliyatını canlı izledi

Van'da Urartu Göz Merkezi'nin düzenlediği "Urartu Göz Günleri" seminerinde, canlı yayında katarakt ameliyatı yapıldı.

Merkezin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği seminere Van'ın yanı sıra Bitlis, Hakkari, Ağrı, Muş, Siirt, Batman ve Iğdır illerindeki göz doktorları katıldı.

Urartu Göz Merkezi Başhekimi Baran Bari İlhan'ın canlı yayında gerçekleştirdiği ameliyatı, toplantıya katılan göz doktorları izledi.

İlhan, yaptığı açıklamada, seminerlerde bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ameliyatta, Şefik Temel'in gözüne akıllı mercek taktıklarını belirten İlhan, "Bu ameliyatla hastamız, hem uzağı hem de yakını çok rahat görebilecek. Toplantı salonuyla bu esnada canlı bağlantı kurduk. Ameliyatımızı anlatarak tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunduk. Ayrıca 6 numara miyop ve 1 numaraya kadar astigmatı olan genç bir kardeşimizin de lazerle göz çizdirme ameliyatını gerçekleştirdik. Çoğu yerde bu operasyonları yapma imkanı bulamayan meslektaşlarımız, böylelikle güncel gelişmelerden haberdar oldular." diye konuştu.

Merkezin kurucularından Dr. Atilla Yazıcıoğlu ise her yıl düzenledikleri seminerlerle göz sağlığıyla ilgili yeni gelişme ve teknikleri bölgedeki hekimlere ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.