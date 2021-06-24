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Göz doktoru hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı - Son Dakika

Göz doktoru hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı

24.06.2021 14:03
Göz doktoru hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan göz hastalıkları doktoru Araştırma Görevlisi Samet Turhan, hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan göz hastalıkları doktoru Araştırma Görevlisi Samet Turhan, hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı. Olayda yaralanan doktor tedavi altına alınırken ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

İddialara göre olay dün ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana geldi. Hastaları muayene eden göz hastalıkları doktoru Araştırma Görevlisi Samet Turhan'a iddialara göre hasta yakınları saldırdı. Kolundan yaralanan ve gözlükleri kırılan doktor acil servise kaldırıldı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olay sonrası doktor; kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Tedavi altına alınan Turhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rektör Çufalı, konunun takipçisi olduklarını belirterek şöyle dedi:

"Dün ne yazık ki hastanemizde meydana gelen göz hastalıkları doktoru Samet Turhan'a yapılan saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu olayı şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Covid-19 sürecinde bizim sağlık personelimiz bu dönemde en fazla etkilenen, canla başla çalışan, özveriyle çalışan personelimiz hiçbir dönemde istemeyiz ama bu dönemde böyle bir menfur saldırının olması hiç kabul edilebilecek bir durum değil. Başka dönemlerde de kabul edemeyiz ama bu dönemlerde özellikle hassasız. İnsanlara yönelik hizmetlerini, personelimiz, doktorlarımız yerine getirirken böylesine şiddete maruz kalması kabul edilebilir durum değil. Konunun takipçisi olacağız. İnşallah bu tip olaylarla bir daha karşılaşmayız. Bu tip üzücü olaylar ne yazık ki zaman zaman oluyor. Ama her türlü gerekeni yapacağız." - ZONGULDAK

Göz doktoru hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı
Göz doktoru hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göz doktoru hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı - Son Dakika


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