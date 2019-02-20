Göz Doktoru Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Esenler Mahallesi'nde yaptıkları kontrolde, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 kişiyi yakaladı.
Aralarında göz doktorunun da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kazıda kullanılan bir adet iş makinasıyla çok sayıda malzemeye el koydu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:33 Kaynak: AA
Minibüsü Kumarhaneye Çevirmiş
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir
Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak