Göz Doktoru Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Esenler Mahallesi'nde yaptıkları kontrolde, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 kişiyi yakaladı.



Aralarında göz doktorunun da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kazıda kullanılan bir adet iş makinasıyla çok sayıda malzemeye el koydu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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