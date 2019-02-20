Son Dakika Haberleri: Göz Doktoru Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı

Göz Doktoru Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Göz Doktoru Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Esenler Mahallesi'nde yaptıkları kontrolde, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 kişiyi yakaladı.

Aralarında göz doktorunun da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kazıda kullanılan bir adet iş makinasıyla çok sayıda malzemeye el koydu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:33 Kaynak: AA

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