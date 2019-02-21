Son Dakika Haberleri: Göz Doktorunun Kaçak Kazı Yaparken Yakalanması

Göz Doktorunun Kaçak Kazı Yaparken Yakalanması

7 dakika önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göz Doktorunun Kaçak Kazı Yaparken Yakalanması, System.String[]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Esenler Mahallesi'nde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: AA

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