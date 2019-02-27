Göz Göre Göre Gelen Motosiklet Kazası Kamerada
30 dakika önce
Tuzla'da motosiklet sürücüsü yağmurdan dolayı ıslanmış yolda ilerlerken hareket halindeki bir araca yandan çarptı.
Tuzla
'da motosiklet sürücüsü yağmurdan dolayı ıslanmış yolda ilerlerken hareket halindeki bir araca yandan çarptı. Göz göre göre yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansırken, motosikletlinin hiç manevra yapmadan araca çarpması şaşkına çevirdi.
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
'nde seyir halinde ki motosiklet sürücüsü, kavşaktan yola girdiği sırada yol üzerinde seyir halinde olan araçları fark etmedi. Motosiklet
sürücüsü manevra bile yapmaya fırsat bulmadan yolda seyreden araca çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yere düşerken, diğer araçların sürücüleri şahsın düştüğünü fark ederek son anda durdu. Adeta göz göre göre gelen kaza ise aza güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde motosikletli sürücü yola giriyor ve manevra yapmadan hareket halindeki araca çarpıyor. Çarpma sonucu motosikletli yere düşerken, diğer araçlar duruyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:16 Kaynak: İHA
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Tuzla'daki Koku Paniğiyle İlgili Açıklama: Sabotaj Olabilir
AK Parti'nin İzmir Adayı Zeybekçi, İsmet İnönü'nün Sözleriyle Seslendi: Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmalı
İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı
Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Neslihan Doğrusöz, Açıklama Yaptı