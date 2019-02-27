Son Dakika Haberleri: Göz Göre Göre Gelen Motosiklet Kazası Kamerada

Göz Göre Göre Gelen Motosiklet Kazası Kamerada

30 dakika önce

Tuzla'da motosiklet sürücüsü yağmurdan dolayı ıslanmış yolda ilerlerken hareket halindeki bir araca yandan çarptı.

Göz Göre Göre Gelen Motosiklet Kazası Kamerada, System.String[]
Tuzla'da motosiklet sürücüsü yağmurdan dolayı ıslanmış yolda ilerlerken hareket halindeki bir araca yandan çarptı. Göz göre göre yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansırken, motosikletlinin hiç manevra yapmadan araca çarpması şaşkına çevirdi.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde ki motosiklet sürücüsü, kavşaktan yola girdiği sırada yol üzerinde seyir halinde olan araçları fark etmedi. Motosiklet sürücüsü manevra bile yapmaya fırsat bulmadan yolda seyreden araca çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yere düşerken, diğer araçların sürücüleri şahsın düştüğünü fark ederek son anda durdu. Adeta göz göre göre gelen kaza ise aza güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde motosikletli sürücü yola giriyor ve manevra yapmadan hareket halindeki araca çarpıyor. Çarpma sonucu motosikletli yere düşerken, diğer araçlar duruyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:16 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, Motosiklet, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Tuzla'daki Koku Paniğiyle İlgili Açıklama: Sabotaj Olabilir AK Parti'nin İzmir Adayı Zeybekçi, İsmet İnönü'nün Sözleriyle Seslendi: Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmalı

İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Neslihan Doğrusöz, Açıklama Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 09:46:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göz Göre Göre Gelen Motosiklet Kazası Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]