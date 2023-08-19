Göz göre göre öldü...İngiliz turist serinlemek için girdiği ırmakta böyle boğuldu - Son Dakika

Göz göre göre öldü...İngiliz turist serinlemek için girdiği ırmakta böyle boğuldu

Son Güncelleme: 19.08.2023 10:36

Antalya Manavgat'ta yüzmek için ırmağa giren İngiliz turist çevredekilerin gözü önünde can verdi. Turistin cansız bedeni dalgıçlar tarafından suya girdiği iskelenin altında bulundu. Turistin suda çırpındığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Antalya Manavgat'ta yüzmek için ırmağa giren İngiliz turist çevredekilerin gözü önünde can verdi. Turistin cansız bedeni dalgıçlar tarafından suya girdiği iskelenin altında bulundu. Turistin suda çırpındığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

KISA SÜRE İÇİNDE GÖZDEN KAYBOLDU

Tatil için ailesiyle birlikte Manavgat'a gelen ve düzenlenen tura katılan Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Noor Wali (43), Manavgat ırmak kenarında bulunan bir restoran önündeki iskeleden Manavgat Irmağı'na girdi. Saniyeler sonra suda çırpınmaya başlayan Wali, kısa süre içinde gözden kayboldu.

EKİPLER DALGIÇ TALEP ETTİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekibinin yaptığı kontrolde ırmakta görüş mesafesinin olmaması nedeniyle dalgıç talebinde bulunuldu.

CANSIZ BEDENİ SUYA GİRDİĞİ NOKTADA BULUNDU

Side Sualtı Arama Kurtarma ekibi dalgıçları İngiliz turistin cenazesini suya girdiği noktada bulurken, Wali'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. İngiliz turistin cansız bedeni, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan İngiliz turistin ırmağa girme anları ve çevredekilerin bakışları arasında su içinde çırpındığı görüntüleri çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Göz göre göre öldü...İngiliz turist serinlemek için girdiği ırmakta böyle boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göz göre göre öldü...İngiliz turist serinlemek için girdiği ırmakta böyle boğuldu - Son Dakika
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