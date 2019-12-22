Göz Göz'den Bornova'ya galibiyetli veda - Son Dakika
Son Dakika Spor Göz Göz'den Bornova'ya galibiyetli veda - Son Dakika Spor

Göz Göz'den Bornova'ya galibiyetli veda

6 saat önce

Göztepe, yaklaşık 3 senedir geçici olarak maçlarını oynadığı Bornova Stadyumu'na Galatasaray galibiyetiyle veda etti.

Göz Göz'den Bornova'ya galibiyetli veda, System.String[]

Göztepe, yaklaşık 3 senedir geçici olarak maçlarını oynadığı Bornova Stadyumu'na Galatasaray galibiyetiyle veda etti. Göz Göz, yeni stadyumundaki ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.


Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Göztepe, Galatasaray'ı konuk etti. 9. dakikada Jerome ile öne geçen ev sahibi ekip, 27. dakikada Gassama'nın şanssız bir şekilde kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-1'lik beraberlikle tamamladı. İkinci yarıda maçın kontrolünü tamamen ele geçiren İzmir temsilcisi, 61. dakikada Halil Akbunar'la tekrar öne geçerek galibiyete ulaşan taraf oldu.


Göztepe, Galatasaray'ı 17 yıl sonra mağlup etti


Göztepe bu galibiyetle Galatasaray'ı 17 yıl aranın ardından mağlup etmiş oldu. Galatasaray'a karşı son galibiyetini 3 Mart 2002 tarihinde alan Göz Göz, bu maçtan sonra oynadığı 6 maçı da rakibine kaybetmişti. Ligde 5 maçlık yenilmeme serisi yakalayan İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olarak bu özelliğini kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle moral depolarken ligin 16. haftasını 23 puanla kapattı.


Göz Göz, Bornova'yı son kez fethetti


Bu maç aynı zamanda Göztepe'nin Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynadığı son maç oldu. Göz Göz, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun yapımı sırasında maçlarını geçici olarak burada oynuyordu. Buradaki ilk resmi maçını 1 Ekim 2016 tarihinde oynayan Göz Göz, bu maçta Elazığspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray galibiyetiyle Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'na veda eden Göztepe, yapımı tamamlanan yeni stadyumunda ligin ikinci yarısının ilk iç saha maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak. - İZMİR

Galatasaray, Bornova, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:35 Kaynak: İHA
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