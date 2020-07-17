Göz Göz, İstanbul'da galibiyet arıyor - Son Dakika

Göz Göz, İstanbul'da galibiyet arıyor

Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olacağı Galatasaray'ı mağlup ederek hem rakibine karşı 48 yıllık deplasman galibiyeti özlemini hem de 6 maçlık galibiyet alamama serisini bitirmek istiyor.

Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olacağı Galatasaray'ı mağlup ederek hem rakibine karşı 48 yıllık deplasman galibiyeti özlemini hem de 6 maçlık galibiyet alamama serisini bitirmek istiyor.

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Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Ligde iddiası bulunmayan Göztepe, 39 puanla 10. sırada yer alıyor. Pandemi sürecinden sonra yeniden başlatılan Süper Lig'de 6 maç oynayan İzmir ekibi, bu maçlarda galibiyet çıkaramadı. Oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet alan Göz Göz, 2 kez de berabere kalmıştı.

SON GALİBİYET 48 YIL ÖNCE

Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Göztepe, Galatasaray'a karşı son deplasman galibiyetini ise 48 yıl önce aldı. 14 Ekim 1972 tarihinde oynanan lig maçında Göz Göz, Mehmet Türken'in 85. dakikadaki golüyle Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 mağlup etmişti. İzmir ekibi, o tarihten itibaren İstanbul'da rakibine karşı oynadığı 12 maçta 2 beraberlik alırken 10 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GÖZ GÖZ HASRETİ BİTİRMENİN PEŞİNDE

Göztepe, ligde 8 maçtır galibiyet alamayan rakibini mağlup ederek, hem 48 yıllık deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmak hem de ligdeki 6 maçlık 3 puan hasretini bitirmek istiyor. İzmir ekibinde bu maç öncesinde sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Cameron Jerome ve Deniz Kadah maçta forma giyemeyecek.

(İHA)

Galatasaray, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göz Göz, İstanbul'da galibiyet arıyor - Son Dakika
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