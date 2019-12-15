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Göz Göz nazara geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Göz Göz nazara geldi, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.


Göztepe, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Maçta 29. dakikada Stancu'nun attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, 34. yakikada Wallace Reis ile eşitliği yakalasa da bu golden 1 dakika sonra Giovanni Sio'nun golüyle tekrar geriye düştü. İlk yarıyı 2-1'lik skorla geride kapatan Göztepe, 67. dakikada Stancu'ya engel olamayarak maçı 3-1 kaybetti.


İlhan Palut, ilk kez kaybetti


Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisiyle dikkat çeken Göztepe, bu maçla beraber bu özelliğini de kaybetmiş oldu. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde 5. maçına çıkıp ilk mağlubiyetini alan İzmir ekibi, 3 maçlık deplasman galibiyeti serisini de yitirdi. Maç ardından açıklama yapan Teknik Direktör İlhan Palut, sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirterek bu yenilginin takımda kırılma meydana getirmemesi gerektiğini söyledi. Palut, "Nasıl ki galibiyetleri hemen ertesi gün unutuyorsak bu mağlubiyeti de unutmak durumundayız. Yarın (Bugün) yapılacak antrenmanla beraber ayağa kalkarak, daha çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.


Lig'in 15. haftasını 20 puanla kapatan Göztepe, 16. hafta maçında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. - İZMİR

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:03 Kaynak: İHA
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