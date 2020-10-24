Göz Göz, rakip kaleyi tutturamıyor - Son Dakika

Göz Göz, rakip kaleyi tutturamıyor

24.10.2020 09:30
Göz Göz, rakip kaleyi tutturamıyor, System.String[]

Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son 3 deplasman maçında yalnızca 1 isabetli şut atarak kötü bir performans çizdi.

Süper Lig'in 6. hafta maçında Göztepe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekibin topa daha fazla sahip olduğu ve daha fazla atak geliştirdiği mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Göztepe 6 hafta sonunda puanını 7'ye çıkarttı.

İrfan Can yine öne çıktı

Kasımpaşa deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarak bu sezon ilk kez forma şansı bulan sağ bek Gassama, ilk yarıda gösterdiği etkisiz performans nedeniyle devre arasında yerini Murat Paluli'ye bıraktı. Sarı-kırmızılılarda bir diğer etkisiz isim ise yaz transfer döneminde kadroya katılan santrfor Brown Ideye oldu. Nijeryalı santrfor, Kasımpaşa karşısında 90 dakika sahada kalırken maç boyunca rakip kaleye gönderdiği 2 şutta isabet bulamadı. Ideye, 6 kez sahaya çıktığı Göztepe formasıyla şu ana kadar 1 gol atabildi. Göztepe'de performansıyla öne çıkan isimse geçen hafta Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine genç kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 4 şutta da başarılı kurtarışlara imza attı.

3 deplasman maçında 1 isabetli şut

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Denizlispor'u 5-1 mağlup ederek haftayı lider kapatan Göztepe'nin bu haftadan sonra yüzü gülmedi. Sarı-kırmızılılar, ilk haftanın ardından oynadığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 3 puana hasret kaldı. Bu sezon deplasmanda 3. maçını oynayan Göztepe'de hücum anlamında yaşanan sıkıntılar istatistiksel tablolara da yansıdı. Ligin 2. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Göztepe, bu maçta attığı tek isabetli şutta golü bularak 1 puanı hanesine yazdırmıştı. İzmir temsilcisi, 4. haftada Başakşehir deplasmanında da etkisiz bir hücum performansı sergiledi ve maç boyunca rakip kaleye isabetli şu atamadı. Kasımpaşa maçında da isabetli şutu bulunmayan Göztepe, bu alanda kötü bir istatistik çizdi. - İZMİR

Göz Göz, rakip kaleyi tutturamıyor
Göz Göz, rakip kaleyi tutturamıyor

Spor Toto Süper Lig, İrfan Can, Kasımpaşa, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göz Göz, rakip kaleyi tutturamıyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Kırmızı Oda'daki kadına şiddet yanlısı sözler sosyal medyada gündem oldu ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Semt pazarlarındaki kalabalık vatandaşı isyan ettirdi: Pazar değil, sanki korona partisine geldik Semt pazarlarındaki kalabalık vatandaşı isyan ettirdi: Pazar değil, sanki korona partisine geldik         
08:01
Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi         
03:43
Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı         
00:28
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu         
19:20
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
Mekana Mekana "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic ile küs olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic ile küs olduğu yönündeki iddiaları yalanladı         
16:26
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 09:46:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Göz Göz, rakip kaleyi tutturamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei