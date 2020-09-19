Terör örgütünün Afrin'e gönderdiği bombalı araç, bulunup, imha edildi

HATAY Valiliği, Suriye 'nin Tel Rıfat bölgesinde hazırlanıp, Afrin kent merkezinde eylemde kullanılmak üzere Zeytin Dalı Harekat bölgesine gönderilen bomba yüklü aracın güvenlik güçlerince ele geçirilip, imha edildiği açıklandı.Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü , siyah renkli bir aracın PKK/PYD- YPG terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde hazırlanan bomba yüklü aracın, Afrin şehir merkezinde güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik bombalı eylemde kullanılmak üzere Zeytin Dalı Harekatı bölgesine gönderildiği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarla aracın, Afrin'in 8 kilometre doğusundaki Kerfer Cenne'ye bağlı Mezra köyünde bulunduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri, dün saat 16.00 sıralarında aracı terk edilmiş halde ele geçirildi.PATLAYICILAR YERLEŞTİRİLMİŞYapılan incelemede, aracın koltuk içlerine ve bagaj kısmına gizlenmiş 75 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildiği belirtildi. İçerisinde 2 cep telefonu düzeneğine bağlı patlayıcı bulunan araç, güvenlik güçlerince imha edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİİzzet NAZLI/HATAY,

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Mardin'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu

MARDİN'de jandarma ve İstihbarat Başkanlığı ekiplerinin ortak ikna çalışması sonucu PKK'lı 2 terörist teslim oldu.Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ekipleri, Şanlıurfa'da 2014 yılından beri terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren, 'Jinda' kod adlı terörist B.B. ile temas sağladı. Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından ikna edilen terörist B.B.'nin teslim olması sağlandı. Terörist B.B. ile birlikte ülkesi İran'da 2016 yılında terör örgütüne katılan 'Dilan' kod adlı terörist K.M. de ikna edilerek Mardin'deki Nusaybin 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. İki teröristin işlemlerinin Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ettiği belirtildi.Son zamanlarda hem yurt içinde hem yurt dışında büyük darbe alan terör örgütündeki çözülmelerin devam ettiği, güvenlik güçlerinin ikna çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

MARDİN

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Göz göze geldiği hırsızı kürekle kovaladı, yaşananlar kameraya yansıdı BURSA'da Suat Uğur (54), ağabeyinin evine giren hırsızı, kürekle kovaladı. Uğur'un hırsızla göz göze geldiği ve kürekle kovaladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Olay, geçen perşembe günü, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşandı. Suat Uğur, ağabeyi Esat Uğur'u otomobiliyle evine bıraktı. Ardından evine giden Suat Uğur, cep telefonundan arayan ağabeyinin evinde hırsız olabileceğini söylemesi üzerine koşarak geri geldi. İki kardeş, polisi arayıp, içeri girdi. Bu sırada hırsızlık şüphelisi birinci kattaki evin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki penceresinden bahçeye atladı. Sesin geldiği yöne giden Suat Uğur, şüpheli ile göz göze geldi. Kaçmaya başlayan şüpheliyi bahçeden aldığı kürekle kovalamaya başladı. Ancak kimliği belirsiz hırsızlık şüphelisi kaçarak, izini kaybettirdi.Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, evde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda eşyayı toplandığını ancak paniklemesi üzerine almadan kaçtığını belirledi. Suat Uğur, "Ağabeyimi evine getirdim. Evime döndüğümde ağabeyim arayı, evde hırsız olduğunu söyledi. Koşarak ağabeyimin evine geldim. Polisi aradık. Ağabeyim ve yeğenlerimle içeri girelim dedik. Eve girdiğimizde sesler geldi. Daha sonra atlama sesini duyduk. Sesin geldiği tarafa baktığımda hırsızla karşılaştım. Beni görünce kaçmaya başladı. Kovalamaya başladım. Küreği kaldırdım ancak kaçarak uzaklaştı. Birinci kattaki pencereden atladı, ancak nasıl atladığını anlamadım çünkü yaklaşık 4 metrelik bir yükseklik var. Bir ara düştü, elimdeki küreği fırlattım ama yetişemedim" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİMehmet İNAN-Semih ŞAHİN/BURSA,

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Konyaaltı Sahili'nde dip temizliği

Uluslararası Kıyı Temizliği Günü kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz dibi temizliği yaptı. Denizden çok sayıda plastik şişe, cam şişe, demir parçası, kıyafet, maske ve sandal tonosu çıktı.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kıyı Temizliği kapsamında Konyaaltı Sahili'nde deniz gibi, Lara'da kıyı temizliği yaptı. Etkinlik kapsamında Sahil Güvenlik, Çevre Mühendisleri Odası, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü, Yunus Diving kulüpleri olmak üzere toplam 10 kişi Konyaaltı Sahili'nde dalış yaptı. Ekipler denizden çok sayıda plastik şişe, cam şişe, demir parçası, kıyafet, maske ve küçük sandal tonosu çıkarttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, deniz ve kıyıların korunmasının Antalya'nın en öncelikli konularından biri olduğunu aktardı. Atasoy, "Konyaaltı'nda deniz gibi, Lara'da kıyı temizliği yapılarak buradan çıkan atıklar sergilendi. Ziyaretçilerin bilinçli olması konusunda mesajlar verildi. Çevrenin doğanın korunmasının önemi vurgulandı. Denizlerimiz bize turizm, ekonomik olarak katkı sağlamaz. Aynı zamanda çevre ve sağlık açısından da büyük değer katar. Antalya'nın özellikle şehirle iç içe olan bu denizlerin temiz kalması, yoğunluğa rağmen gelecek nesillere aktarılması en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.