Göz Gözü Görmedi !
24 dakika önce
Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü.
Suriye
sınırında bulunan Kilis
'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü. Sabah
saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sürücülerin güçlük çektikleri gözlendi. Kilis- Gaziantep
, Kilis- Musabeyli
, Kilis- Polateli
, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Elbeyli
ve Kilis- Hatay
karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:41 Kaynak: İHA
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