Son Dakika Haberleri: Göz Gözü Görmedi !

Göz Gözü Görmedi !

24 dakika önce

Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sürücülerin güçlük çektikleri gözlendi. Kilis- Gaziantep, Kilis- Musabeyli, Kilis- Polateli, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Elbeyli ve Kilis- Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

Suriye, Sabah, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum! THY Yolcularını Uyardı! 6 Nisan'da Büyük Taşınma Başlıyor

Dünyanın Önde Gelen Orduları, Türkiye'de Üretilen Yanık Kreminin Peşine Düştü Kazanın 1'inci Yıl Dönümünde Mina Başaran'ın Nişanlısından Duygusal İlan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 10:05:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göz Gözü Görmedi !
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]