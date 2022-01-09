Göz gözü görmüyor! İstanbul'da sis etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da gece boyunca devam eden yoğun sis sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla 15 Temmuz şehitler köprüsü sisten görünmeyecek hale geldi. Sisin etkisiyle TEM Otoyolu'nda görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

BOĞAZ TRAFİĞİNİ ETKİLEMEYECEK

İstanbul'un birçok noktasında etkili olan sisin boğaz trafiğine bir etkisi bulunmuyor. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü.