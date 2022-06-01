Göz Hastalıkları Uzmanı Erten: "Çağın hastalığı göz kuruluğuna dikkat" - Son Dakika
Üye Girişi

Göz Hastalıkları Uzmanı Erten: "Çağın hastalığı göz kuruluğuna dikkat"

01.06.2022 13:07

Göz Hastalıkları Uzmanı Erten: "Çağın hastalığı göz kuruluğuna dikkat" Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr.

Göz Hastalıkları Uzmanı Erten: "Çağın hastalığı göz kuruluğuna dikkat"

ANTALYA - Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yenal Erten, göz kuruluğunun çağın hastalıklarından biri olduğunu belirterek, "Göz kuruluğunun en büyük sebebi, gözyaşını buharlaşma ile kaybetmek, çok fazla ekran maruziyeti, çok fazla ofis ve kuru ortam, az su tüketimidir" dedi. Op.Dr.Yenal Erten, göz kuruluğunun, göz yaşının yeteriz ve kalitesiz olmasıyla bulgu veren bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Daha çok yanma, batma, uzun süre okuyamama, ekrana bakamama gibi belirtiler verdiğini ifade eden Medstar Topçular Hastanesi Göz Hastalıkları uzmanı Yenal Erten, " Çok şiddetli olduğu zaman uykudan uyandıracak ağrılara neden olabilir. Çağımızın hastalıklarından biridir göz kuruluğu. Sebeplerinden biri yakına daha faza maruz kalmamızdır. Bilgisayar, telefon başında daha fazla vakit geçiriyoruz. Dikkatimizi toplamak için daha az göz kırpıyoruz ve olağan göz yaşımızda buharlaşıyor. Tempolu yaşamlarda su tüketiminin az olması, ofislerde daha çok vakit geçirilmesi ve buna bağlı d vitamininin eksik olması göz kuruluğunu artıran etkenlerdendir" diye konuştu.

"Sebepleri"

Erten, göz kuruluğunun hayat kalitesini düşürdüğü için çokta iyi huylu bir hastalık olmadığının altını çizdi.

Göz kuruluğuna bugüne kadar göz damlalarıyla tedavisinin yapılabildiğine değinen Erten, " Bol sıvı tüketimi, ekrana yakından maruz kalmanın azaltılması, d vitamini alınmasıyla gözü rahatlatabiliyorduk. Tedavide yeni geliştirilen lazer ve maske tedavisi bizim için kolaylık oldu" dedi.

"Tedavi seçenekleri"

Lazer ve maske tedavisi hakkında bilgiler veren Erten," Sık görülen kuru göz hastalığında en güçlü yardımcımızdan biridir. Lazerde gözyaşı salgısı indüklenir, gözyaşı arttırılır. Maskede de kalitesi arttırılır. Genelde hastalarımızın uzun süre suni gözyaşı kullanmadan rahatlıkla hayatlarına devam edebilirler" ifadelerini kullandı.

"Hayat tarzı"

Göz kuruluğunun kadınlarda daha sık görüldüğünü aktaran Erten, bunda da romatizmal hastalıkların etkili olduğunu söyledi.

Göz kuruluğunun daha çok 20'li yaşlardan sonra daha sık görülmeye başladığını ifade eden Erten, yaş ilerledikçe kişinin yaptığı iş ve hayat tarzına göre azalma ve yükselme gösterebileceğine dikkat çekti.

"Buharlaşmayı engelleyin"

Göz kuruluğunun en büyük sebebinin göz yaşını buharlaşma ile kaybetmek olduğunun altını çizen Yenal Erten, bunu engellemek içinde, ekran maruziyetinin azalması, ofis ve kuru ortam, az su tüketimini önlemenin önemli olduğunu belirtti.

Göz Hastalıkları Uzmanı Erten: Çağın hastalığı göz kuruluğuna dikkat
Göz Hastalıkları Uzmanı Erten: Çağın hastalığı göz kuruluğuna dikkat
Göz Hastalıkları Uzmanı Erten: Çağın hastalığı göz kuruluğuna dikkat
Göz Hastalıkları Uzmanı Erten: Çağın hastalığı göz kuruluğuna dikkat

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Uzm Dr. Kapan: 'MS hastalığı erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla görülür' Uzm Dr. Kapan: 'MS hastalığı erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla görülür'
Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göz Hastalıkları Uzmanı Erten: 'Çağın hastalığı göz kuruluğuna dikkat' - Son Dakika


Son Dakika
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 19:08:43. #1.11#
SON DAKİKA: Göz Hastalıkları Uzmanı Erten: "Çağın hastalığı göz kuruluğuna dikkat" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement