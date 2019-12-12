Göz içi akıllı mercek ile gözlük kullanımına gerek kalmıyor - Son Dakika

Medicana Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Op. Dr. Nurcan Gürkaynak, göz içi akıllı mercek uygulaması hakkında bilgi verdi.

Gürkaynak, yaptığı açıklamada, akıllı merceklerin uzağı, yakını ve orta mesafeleri görmeyi sağlayan, gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran ve göz içine yerleştirilen araçlar olduğunu anlattı.

Katarakt ameliyatı sonrası saydamlığını yitiren göz merceğinin yerine operasyonla mercek yerleştirildiğini belirten Gürkaynak, "Akıllı mercek yerleştirilirse hasta uzak, yakın ve orta mesafeleri gözlüksüz olarak görebilir. Ayrıca akıllı mercekler gözlük ve kontakt lens kullanmayan ya da kullanmak istemeyen miyop hipermetrop ve astigmatı olan hastalara da uygulanır." dedi.

Akıllı mercek uygulanan insanda katarakt oluşmayacağını dile getiren Gürkaynak, "Günümüzde insanlar bilgisayar ve araç kullanımını ileri yaşlara kadar devam ettiriyor. Bu uygulama yapılan hastalar, bu tür aktivitelerini keyifle ve rahatlıkla yapabilir. Akıllı mercek uygulaması her göze farklı günlerde yapılır. Tedaviden bir gün sonra iş yaşamınıza ve sosyal aktivitelerinize dönebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Akıllı mercek uygulamasının ağrısız bir operasyon olduğunu vurgulayan Gürkaynak, şunları kaydetti:

"Hastanede yatma gerektirmemektedir ve göz, uygulama sonrası kapatılır. Akıllı mercekler, gözdeki yüksek kırma kusurlarının giderilmesi amacıyla gözde katarakt olmadan da 20 yaş sonrası uygulanabilmektedir. Şeker hastası ve retinasında bozukluk olanlara akıllı mercek uygulanmamaktadır. Kataraktı olan ve olmayan hastalara bu ameliyatın riskleri iyice anlatılmalıdır. Bu ameliyata karar vermeden önce ayrıntılı bir göz muayenesi yapılması ve uygulanacak merceğe doğru karar verilmesi gereklidir."