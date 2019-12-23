Göz içi lens teknolojisi hızla ilerliyor - Son Dakika
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Göz içi lens teknolojisi hızla ilerliyor

6 saat önce

Lokman Hekim Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Terzi, son yıllarda göz hastalıklarının tedavisinde sağlanan başarının arttığını belirterek, özellikle göz içi lens teknolojisi çalışmalarının baş döndürücü bir hızla ilerlediğini bildirdi.

Göz içi lens teknolojisi hızla ilerliyor, System.String[]

Lokman Hekim Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Terzi, son yıllarda göz hastalıklarının tedavisinde sağlanan başarının arttığını belirterek, özellikle göz içi lens teknolojisi çalışmalarının baş döndürücü bir hızla ilerlediğini bildirdi.

Lokman Hekim Hastaneleri'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Hakan Terzi, son yıllarda göz hastalıklarının tedavisinde sağlanan başarının arttığını vurguladı.

Kataraktın, gözün doğal merceğinin saydamlığını yitirip opaklaşmasıyla ortaya çıktığını aktaran Terzi, görmenin giderek azalmasıyla kendini gösteren bir durumun tek tedavisinin cerrahi operasyon olduğunu bildirdi.

Katarakt cerrahisinin "fakoemulsifikasyon" yöntemi ile altın standardına ulaştığını belirten Terzi, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 yıldır katarakt ameliyatlarında suni göz içi mercek kullanılmaktadır. Son 10 yılda ise halk arasında akıllı mercek denilen yüksek teknoloji ürünü göz içi mercekleri hızla kullanıma girmiştir. Akıllı mercek kullanımında hasta seçimi de oldukça önemlidir. Burada hekimin tecrübesi, hastanın mesleği, yaşı, sosyal konumu, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi seçimi etkileyen faktörlerdir.

Kataraktı olan hastalar akıllı mercek kullanımında en önemli adaylardır. Ayrıca, kataraktı olmayıp, 40 yaş üstü hiçbir şekilde uzak veya yakın gözlüğü kullanmak istemeyen hastalar da önemli adaylardır. Bir diğer aday grubu da yaşı genç olup lazerle görme kusurları düzeltilemeyen hastalardır. Yaklaşık 10-15 dakika süren bir operasyonla göz içine takılan akıllı mercek yardımıyla göz numarası kalıcı olarak sıfırlanır ve ömür boyu net görüş sağlanır."

Lokman Hekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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