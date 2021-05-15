Göz Kapağı Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Göz Kapağı Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Göz Kapağı Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Göz Kapağı Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 22:45
Göz Kapağı Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Göz Kapağı Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Göz kapağı alerjilerinin pek çok nedeni olabilir.

Göz kapağı alerjilerinin pek çok nedeni olabilir. Özellikle de kadınlarda göz kapağı alerjisi, alerjik bir reaksiyondan otoimmün bir hastalığa kadar pek çok nedenden kaynaklanan yaygın bir sağlık sorunudur.

Göz Kapağı Alerjisi Nedir?

Göz kapağı alerjisi, göz kapaklarında kaşıntı, kuruluk ve cildin tahriş olması gibi belirtilerle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Göz kapağı alerjisi, göz kapaklarına lokalize olarak ortaya çıkar. Alerjiye ve enfeksiyonlara karşı oldukça hassastır. Göz kapağı alerjisi, makyaj ürünleri ya da kozmetik ürünleri kullanımına bağlı olarak da kötüleşebilir.

Göz Kapağı Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Göz kapağı alerjisine pek çok şey neden olabilir. Bunlardan başlıcaları ise,

Kontakt Dermatit: Vücudun, ciltte bulunan herhangi bir maddeye karşı anormal bir tepki göstererek egzama ortaya çıkarması durumudur.

Atopik Dermatit: Saman nezlesi ( alerjik rinit ), astım ve kronik dermatit ile ilgili ortaya çıkan bir tür alerjik cilt reaksiyonudur. En çok alerjiye neden olan alerjenler arasında ise, küf sporları, ağaç polenleri, evcil hayvanlar ve toz akarları bulunur. Bu alerji tipi en çok kolların altında ve dizlerin arka kısmında görülse de bazen göz kapaklarında da ortaya çıkabilir.

Diğer Nedenler: Sistemik lupus eritematozus ve dermatomiyozit gibi diğer pek çok otoimmün hastalıklar da göz kapağı alerjisine neden olabilir. Aynı zamanda bu salgınlar, gece terlemesi, halsizlik, kilo kaybı, ateş, kas ağrıları ve eklem ağrıları gibi semptomlarla ortaya çıkar.

Göz Kapağı Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Göz Kapağı Alerjisi Belirtileri

Göz kapağı alerjisi, göz kapağında ve göz çevresinde kaşıntı, kuruluk gibi semptomlarla ortaya çıkar. Hava kirliliği, çevresel faktörler, alerjik ve mikrobik durumlar göz kapağı alerjisine neden olabiliyor. Göz kapağında kuruluk, kızarıklık ve tahriş göz kapağı alerjisinin başlıca belirtileridir. Göz kapağı alerjisine neden olan faktörler belirlenerek buna göre bir tedavi planı uygulanması gerekir. Genellikle kozmetik ürünler, uygun olmayan makyaj ürünleri, toz, hava kirliliği, enfeksiyonlar gibi pek çok neden göz kapağı alerjisine yol açabilir.

Göz Kapağı Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Göz kapağı alerjisini yatıştırmak için göz damlaları kullanmak, gözleri kapalıyken gözlerin üzerine nemli ve serin bezler uygulamak rahatlamaya yardımcı olur. Gözlerde enfeksiyona bağlı kaşıntı olması durumunda mutlaka doktora başvurmak gerekir. Gözlerin üzerine salatalık dilimleri, yeşil çay ve soğuk kompres uygulaması yaparak alerjinin rahatlaması sağlanabilir. Bir top pamuğa süt bastırarak gözlerinize uygulamanız da göz alerjisinin hafiflemesine yardımcı olur.

Göz Kapağı Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Göz kapağı alerjisi, alerjinin altında yatan nedenin tespit edilmesi ile planlanır. Kaşıntıya neden olabilecek alerji kaynaklı tetikleyicilerden bu süreçte uzak durmak gerekir. Aynı zamanda doktorunuz alerji belirtilerini önlemek ve hafifletmek için antihistaminik ismi verilen ve ağız yolu ile alınan ilaçların yanı sıra alerjinin hafiflemesi için göz damlaları kullanmanızı önerebilir.

Havada bulunan duman gibi tahriş edici maddeler, göz kapağı alerjisini tetikleyebiliyor. Aynı zamanda kontakt lensleri çıkarmadan uyumamaya özen göstermeniz gerekir. Kaşınan gözlerin ovulmaması çok önemlidir. Bu durum, geçici bir rahatlama sağlasa da gözlerinizin daha kötü olmasına neden olabilir. Yorgun gözler de alerjiye neden olabilir. Bu gibi durumlarda rahatlatıcı göz damlaları kullanabilirsiniz.

Göz Kapağı Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Göz Kapağı Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Atopik Dermatit, Makyaj, Astım, Rinit, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Göz Kapağı Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Göz Kapağı Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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