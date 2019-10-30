Göz kapağı düşüklüğüne dikkat !

Yüzde dikkat çeken bir çok bölge varken aslında en çok bu dikkati gözler üzerine toplar. Dikkat çekmesinin en öneml sebebi gözlerin yüz bölgesinin tüm ifadesinin öncüsü olamasıdır.Göz çevresinde görülen sorunlar bu nedenle bir çok kişinin canını sıkar ve hatta psikolojisini de olumsuz yönde etkiler..Bu sorunlardan biri de göz kapağı düşüklüğüdür.

Göz kapağı düşüklüğü tıbbi terimi ile ''ptozis'' her yaş grubunda görülebilen,göz kasının zayıflamasına veya hiç çalışmamasına bağlı olarak meydana gelen bir göz hastalığıdır. Doğumsal olarak göz kasının hiç gelişmediği durumlarda (konjenital ptozis) bebek bir veya her iki göz kapağı düşüklüğü ile doğar. Göz kapağı düşüklüğü, gözün kapağının gözün alt kapağına doğru düşmesi şeklidir.

Op. Dr. Hakan YÜZER sözlerine şöyle devam ediyor;

Göz kapağı düşüklüğünün bir çok sebebi olabilir.Göz kapağında meydana gelen ödem, enflamasyon, tümöral durumlar, kontakt lens kullanımı, göz kapağının travmatik nedenlerle ya da yaşa bağlı olarak gevşeme durumu gibi...Bunların dışında nörolojik bazı sorunlar (göz kapağını kaldırma konusunda görevli sinirin şeker hastalığı ya da yüksek tansiyona bağlı olarak veya kafa içindeki dolaşımı sırasında oluşan basılar, sinir-kas kavşağındaki bazı patolojiler ve göz kaslarını da etkileyen birtakım kas hastalıkları ) nedeniyle de göz kapağı düşüklüğü meydana gelebilir.

Göz kapağı düşüklüğü mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.Kişinin sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyebilen bu rahatsızlık aynı zaman da görme ilerleyen zamanda görme sorununa da neden olabilmektedir.

Op. Dr. Hakan YÜZER son olarak sözlerine şunları ekledi;

Göz Kapağı Düşüklüğü Tedavisi ?

Göz kapağı düşüklüğünde tedavi olarak genellikle cerrahi planlanmaktadır.Doğuştan göz kapağı düşüklüklerinde ,eğer kapak gözün görme aksını etkileyecek kadar aşağıda ise beklenmeden ameliyat edilmelidir. İleri yaşta olan kapak düşüklüklerindegöz kapağıdışarıdaki deri üzerinden yada göz kapağının içinden müdahale edilerek ameliyat edilebilmektedir. Bu ameliyatlardan sonra 1 hafta beklenir ve gerekli görülürse dikişler alınır.Ameliyat sonrası 3-6 ay beklenir son durumu görülür .Yüzde 10 ihtimal ile ikinci bir ameliyatgerekebilir.Bazı durumlarda kaşa ve göz kapağı üzerine ayrıcamüdahale edilerek başka problemler varsa onlarda çözülebilir.