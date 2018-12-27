Göz Kapağı Estetiği İle Daha Genç Görünüme Sahip Olabilirsiniz

Cilt yaşlandıkça yavaş yavaş elastikiyetini kaybetmeye başlar. Elastikiyet eksikliği ve yerçekiminden gelen sabit çekme, üst ve alt göz kapaklarında aşırı cilt birikmesine neden olur.

Göz Kapağı Cerrahisi Nedir?

Göz kapağı cerrahisi (Blefaroplasti) genellikle göz kapağı düzeltme ameliyatı olarak bilinir. Göz kapaklarının yanından fazla sarkık deriyi, kasları ve yağ bezlerini çıkarmayı amaçlar. Hastanın ihtiyacına göre, blefaroplasti fonksiyonel ve kozmetik olabilir.

Fonksiyonel blefaroplasti sadece tıbbi nedenlerden dolayı gerçekleştirilir. Üst göz kapağından çıkan gevşek cildi veya fazla yağı temizlemek ve basınç nedeniyle sarkma ve görme bozukluğunu gidermek için yapılır. Diğer yandan kozmetik blefaroplasti, kişinin görünümünü iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilir.

Kaslar zayıflarken doğal yaşlanma süreciyle birlikte cilt kırışmaya ve sarkmaya başlar. Üst göz kapakları sarkma eğilimi gösterir ve alt göz kapağının altında kabarık torbalar görülür.

Göz Kapağı Ameliyatı İçin İyileşme Süresi Ne Kadardır?

Hastalar genellikle blefaroplastiden sonra kısa bir iyileşme süresine sahiptir. Morluk ve şişlik genellikle ameliyattan sonraki 3-4 gün içerisinde hızla kaybolmaya başlar. İlk 24 saat boyunca, soğuk kompreslerin kullanımı göz ve yüz çevresinde morarma ve şişmeyi büyük ölçüde azaltabilir.

İnce bandajlar genellikle insizyon bölgelerine yerleştirilir ve birkaç gün içinde çıkarılır. Dikişler yaklaşık bir hafta boyunca ciltte kalabilir. Bazen çıkarma gerektirmeyen dikişler de kullanılır.

Çoğu kişi, blefaroplasti sonrası 2 ila 3 gün sonra normal aktivitelere döner. Göz kapağı cerrahisinden bir hafta sonra morarma ve şişliğin büyük kısmı çözülecektir.

Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Blefaroplasti olarak adlandırılan göz kapağı estetiği 30'lu yaşlardan itibaren ihtiyaç duyan bireylere uygulanmaktadır. Ciddi bir göz rahatsızlığı olmayan, tiroid bozukluğu, dolaşım sistemi veya bağışıklık sistemi bozukluğu ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklar blefaroplasti ameliyatı için kimi durumlarda engel teşkil edebilmektedir.

Göz kapaklarının altında şişkinlik gösteren, kabarık bir görünüm veren, üst veya alt göz kapaklarında aşırı sarkma, göz kapağı estetiği ameliyatı için aday olma niteliği taşımaktadır.