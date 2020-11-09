Göz kapağında sarkma kişinin yaşını olduğundan büyük gösteriyor - Son Dakika

Göz kapağında sarkma kişinin yaşını olduğundan büyük gösteriyor

09.11.2020 13:03
Göz kapağında sarkma kişinin yaşını olduğundan büyük gösteriyor, System.String[]

KALITSAL nedenler veya alerjiye bağlı olarak göz kapaklarında meydana gelen sarkmanın kişinin yaşını olduğundan büyük göstereceğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr.

KALITSAL nedenler veya alerjiye bağlı olarak göz kapaklarında meydana gelen sarkmanın kişinin yaşını olduğundan büyük göstereceğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fatih Kenar, "Lokal anestezi altında 1-2 saat süren operasyonda üst ve alt göz kapakları, göz altı torbaları, göz çevresi kırışıklıkları düzeltilerek kişinin daha genç ve dinamik bir görünüm kazanması sağlanır" dedi.

Estetik göz kapağı ameliyatı (Blepharoplasty) genellikle 35 yaş sonrası ihtiyaç duyulan, görme alanındaki daralmaları düzelten ve güzel bir görünüme kavuşturan estetik uygulamalar olarak biliniyor. Kalıtsal nedenler veya alerjiye bağlı göz kapaklarında sarkma olan bireylerde daha genç yaşta da uygulanabiliyor. Göz kapağındaki sarkmanın görmeyi olumsuz etkilerken kişinin yaşının daha büyük görünmesine neden olacağını anlatan Medicana Kadıköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fatih Kenar, önemli bilgiler verdi.

Op. Dr. Fatih Kenar, "Göz kapağı estetiği ameliyatı alt ve üst göz kapaklarındaki fazla cilt, kas ve yağ dokusunun çıkarılması, göz çevresi bölümlerinin (kaz ayakları) gerginleştirilmesi ve askılanması (badem göz) işlemlerini içerir. Bu uygulama sırasında üst ve alt göz kapakları, göz altı torbaları, göz çevresi kırışıklıkları da düzeltilerek kişinin daha genç ve dinamik bir görünüm kazanması sağlanır" diye konuştu.

"DAHA DİNAMİK, CANLI, GÜZEL BAKIŞLAR"

Lokal anestezi altında yaklaşık 1-2 saat süren bir operasyon olduğunu ifade eden Op. Dr. Fatih Kenar, "Temel amaç üst göz kapağının doğal çizgileri üzerinden, alt göz kapağının ise kirpiklerin hemen altından yapılan kesilerle fazla cilt dokusunu çıkararak cildi gerginleştirmek, fazla ve hipertrofi olmuş kas dokusunun çıkarılması, yağ dokusunu öne doğru fıtıklaşmış kabarık görünen kısmının çıkarılmasıdır. Modern cerrahide hastanın yaşına göre kas dokusunun mümkün olduğunca korunmasının ileride oluşabilecek çökmelere karşı koruduğu ve özellikle alt göz kapakları ile elmacık kemikleri arasındaki oluşacak kıvrımlanmaların hastanın kendi yağ dokusu ile onarılmasının amaçlandığı, bu şekilde daha canlı, dolgun, genç ve güzel bir görünüm sağlar" değerlendirmesinde bulundu.

İYİLEŞME SÜRECİ İLE İLGİLİ KÜÇÜK TÜYOLAR

Operasyon sonrasında gözün etrafında oluşacak ödem ve kızarıklıklar için  "İlk 1 hafta ödemin yerini morluklara bırakır ve 6. günde bantlar ve dikişler alınır ve günlük yaşama dönülür, morlukların tamamen geçmesi kişiden kişiye değişmekle birlikte 2 hafta sürebilir" diyen Kenar, "İlk haftada göz kuruluğuna neden olabilecek televizyon seyretme, bilgisayar kullanma, kitap okuma, ilk haftanın sonunda da  normal aktivitelerinizi yapabilecek kadar iyi hissetmenize rağmen ağır egzersiz ve sportif aktivitelerden dört hafta boyunca kaçının" uyarısında bulundu.


Göz kapağında sarkma kişinin yaşını olduğundan büyük gösteriyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Göz kapağında sarkma kişinin yaşını olduğundan büyük gösteriyor - Son Dakika


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