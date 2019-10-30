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Göz kapak düşüklüğüne dikkat

29 dakika önce

Op.Dr. Şeyda Atabay, göz kapağı düşüklüğüne dikkat edilmesi konusunda uyarılar da bulundu.

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Op.Dr. Şeyda Atabay, göz kapağı düşüklüğüne dikkat edilmesi konusunda uyarılar da bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Göz kapak düşüklüğü nedenine göre ilerleme göstermektedir. Göz kapak düşüklüğü denilince akla gelen genelde yaş ile veya genetik nedenlerle cilt ve yüzeyel kaslarda gevşemedir. Bu durum yaşla ve yerçekimi etkisiyle yıllar içerisinde ilerleme gösterir. Tedavi olunduğunda hastamız 10-15 yıl daha genç ve sağlıklı görünebilmektedir. Göz kapağı düşüklükleri bazı durumlarda derin kas tabakası bozukluğunda meydana gelmektedir. Buradaki sebep farklı olduğu için tedavi de farklı olmaktadır. Bu hastalık pitozis olarak adlandırılmaktadır" dedi.

Göz kapağı düşüklüğü olarak pitozisin temelde 4 sebebe bağlı olduğunu ifade eden Op.Dr. Atabay, "Bunlar, konjenital, aponevrotik, mekanik ve nörojenik olarak sınıflandırılabilir. Konjenital olan göz kapak düşüklüğü çocukluk döneminde vardır, zamanla genelde değişmez, şiddetine göre rahatsızlık yapar. Çok ileri olduğu durumlarda özellikle göz görme aksını kapatıyorsa erken tedavi yapılmalıdır. Tedavide geç kalınırsa göz tembelliğine sebep olmaktadır. Aponevrotik nedenler olarak saydığımız diğer bir durum yetişkinlerde karşımıza çıkan ve ilerleme gösteren bir kapak düşüklüğüdür. Burada sebep göz kasının kendisinde bir sorun olmayıp, kasın olması gereken yerden ayrılması durumudur. Çocukluk döneminde yoktur. Genelde geçirilen bir hastalık, geçirilen bir ameliyat, göz kapaklarının sürekli travmaya maruziyeti, kontakt lens kullanımı gibi pek çok nedenle ortaya çıkabilmektedir" diye konuştu.

Bundan daha 15 yıl önce lazerli katarakt ameliyatlarından daha çok olarak yapılan dikişli katarakt ameliyatlarının göz kapak düşüklüğü için önemli bir sebep olduğunu kaydeden Op.Dr. Atabay, "Günümüzde dikişli ameliyatların terkedilmesi kapak düşüklüğü oranını önemli ölçüde azaltmıştır. Gözlerin aşırı ovuşturularak kaşınması, göz kapağına aşırı travma uygulanması, kontakt lens kullanımı genç yaşlarda görülebilen aponevrotik pitozis sebeplerindendir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Çocukluk, Genetik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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