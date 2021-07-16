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Göz Kırpan' Yıldız Keşfedildi! - Son Dakika

Göz Kırpan' Yıldız Keşfedildi!

16 Temmuz 2021 Cuma 11:09
Göz Kırpan' Yıldız Keşfedildi!, System.String[]

Şili'deki VISTA teleskobu ile yakalanan, bir parlayıp bir sönen yıldız bilim insanlarının kafasını karıştırdı.

Şili'deki VISTA teleskobu ile yakalanan, bir parlayıp bir sönen yıldız bilim insanlarının kafasını karıştırdı.

25,000 ışık yılı uzaktan göz kırpan yıldız, VVV-WIT-08, Samanyolu'nun merkezine yakın bir yerlerden astronomların gözüne takıldı ve gündemden inmiyor.

"Yıldızlar neden söner?" gibi konulara daha önce değinmiştik. Sönmeleri normal ve hiç o konuya dalmadan bu yıldızın sönerken neden birden parladığına gelelim. Uluslararası bir astronom grubu bu yıldızın ışık oranındaki düşüşü takip ederken çok nadir bir olaya şahit oldu.

"Söndü, sönecek" derken birden parıl parıl parlamaya başlayan VVV-WIT-08 bilim insanlarına göre yeni bir yıldız sınıfına ait olabilir.

Yoksa önünden başka bir cisim mi geçti?

Göz Kırpan' Yıldız Keşfedildi!
Önünden bir şey mı geçiyor acaba?

Maalesef, bu dev yıldızın boyutları ve konumu göz önüne alınınca, bu mümkün değil ancak bu fikirden yola çıkarak başka bir açıklama yapan araştırmacılara göre, Güneş'ten 100 kat daha büyük bir dev yıldızın henüz görülmemiş bir yörünge arkadaşı tarafından on veya yirmi yılda bir geçici bir karanlığa büründüğü, yeni bir 'göz kırpan dev' çift yıldız sistemi sınıfına ait olabileceğine inanıyorlar.

WHAT IS THIS?

Cambridge Astronomi Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmalara Edinburgh Üniversitesi, Hertfordshire Üniversitesi, Varşova Üniversitesi ve Andres Bello Üniversitesi çalışanlarının da katkısı bulunuyor.

Peki bu yıldızın ismi neden WIT? WIT, "what is this?"in (Nedir bu?) kısaltılmışı…

Bu karanlık bölgede bu dev yıldızın önünden rastgele geçecek bir kara obje var olmadığına göre ve benzer dev yıldızların ışıklarının iniş çıkışlarıyla karşılaştırılınca daha önce bilinen kriterlere de uymadığı görülünce 'what is this?' WIT kategorisine alındı.

Kaynağını bulmaya çalışıyorlar elbette ama şu an tek bildiğimiz Dr. Leigh Smith'in söylediklerinden ibaret:

"Henüz göremediğimiz bu arkadaş başka bir yıldız hatta gezegen olabilir, çevresi ışık geçirmez yani opak bir disk ile kaplı bu yıldız ya da gezegen, bu dev yıldızın önünü kapatıp bir nevi tutulmaya sebep oluyor ve böylece gökyüzünde gözkırpar gibi bir görünüp bir kaybolmasına sebep oluyor."

Astronomların yepyeni bir şeylerin peşine takıldıklarını görmek hiç de zor değil!

Bakalım VVV-WIT-08 nerelere götürecek bizi...

Spacemag Türkiye olarak hep diyoruz ya… Uzay sürprizlerle dolu…

Göz Kırpan' Yıldız Keşfedildi!

Samanyolu, Şili, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Göz Kırpan' Yıldız Keşfedildi! - Son Dakika


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