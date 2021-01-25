Göz kontaklı bilgisayar kullanan engelliler sertifikalarını aldı - Son Dakika

Göz kontaklı bilgisayar kullanan engelliler sertifikalarını aldı

25.01.2021 19:07

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Yalova'da uygulanan "Göz kontaklı bilgisayar kursu"na katılan spastik engelliler sertifikalarını aldı.

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Yalova'da uygulanan "Göz kontaklı bilgisayar kursu"na katılan spastik engelliler sertifikalarını aldı.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen program, 163 saatlik kurs ile ilgili sunumun yapılmasıyla başladı.

Uzaktan bağlantı ile programa katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, 2005, 2007 ve son olarak 2010 yılında yapılan değişikliklerle engellilere yönelik önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Bağlı, 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlarla engellilerin verilen sosyal haklardan etkin şekilde yararlanabilmesinin sağlandığını aktardı.

Engellilerin topluma etkin katılımını sağlanmasının önündeki tüm engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların artarak devam ettiğini sözlerine ekleyen Bağlı, "Bugüne kadar 405 bin kişinin işe yerleştirildiğini görüyoruz. İşin bir sadaka kültüründen çıkması, kendi yeterliliğini, yetkinliğini ortaya koyabilmesi için çok çok önemlidir. Nihayetinde bu engelleri kaldırabilmek için 21. yüzyılın gerçeği olan bilgi teknolojilerinin bu alana dönüşümü sağlanmalı. Bilişimde de özellikle engellilerin etkin şekilde katılımlarını sağlamamız için bu teknolojiyi kullandırmamız lazım." diye konuştu.

-"Hizmetlere baktığımızda Türkiye'nin birinci sırada olduğunu görüyoruz"

Spastik Engelliler Federasyonun yürüttüğü projenin bu anlamda büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Bağlı, engellilerin bilgi teknolojilerinin değişim ve dönüşümlerine hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bilgi teknolojileri kullanımının en zor engelli grubu olarak görülen spastik engellilerle başlatılmasının önemli bir adım olduğunu anlatan Bağlı, şöyle konuştu.

"Görebildiğim kadarıyla en zor alandan başlayarak büyük bir başarıya imza atılmıştır. Bu konuda federasyona ve İŞ-KUR Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Spastik engellilerin bilgi teknolojileriyle buluşturulması ve bunu etkin şekilde kullanılarak önündeki engelleri aşması diğer engellilere bunu daha kolay ulaştıracağımızı gösteriyor. En zor alandan başlayıp en zor olanı başardığınız için hepinizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bir zamanlar sosyal hukuk devletinin en ideal örnekleri olarak İskandinav ülkeleri bize örnek olarak gösterilirdi. Şimdi engellilere, yaşlılara yönelik bizim sağladığımız sosyal haklar ve hizmetlere baktığımızda Türkiye'nin birinci sırada olduğunu görüyoruz. Sosyal hukuk devletin Türkiye'de çok somut hale getirildiğini ve en iyi uygulamasını hayata geçirdiğimizi gösteriyor."

İŞ-KUR Genel Müdürü Bekir Aktürk ise, açtıkları programlardan engellilerin yoğun bir şekilde faydalandıklarını belirterek, 2002-2020 yılları arasında uygulanan programlardan toplam 56 bin engellinin katılım sağladığını söyledi.

18 yılda toplam 406 bin 968 engellinin İŞ-KUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini ifade eden Aktürk, "Bunun yanında engelli kardeşlerimize iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri bünyesinde bireysel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Yine engelli iş koçluğu modeli ile engelli kardeşlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarma, onları daha üretken kılma ve daha huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlama noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Aslanhan ve kurum müdürleri tarafından 10 kursiyere sertifikaları verildi.

163 saatlik kurs sonrası sertifikalarını alan spastik engelliler, mutluluklarını salondaki aileleriyle paylaştı.

Göz kontaklı bilgisayar kullanan engelliler sertifikalarını aldı
Göz kontaklı bilgisayar kullanan engelliler sertifikalarını aldı
Göz kontaklı bilgisayar kullanan engelliler sertifikalarını aldı
Göz kontaklı bilgisayar kullanan engelliler sertifikalarını aldı

Türkiye İş Kurumu, Türkiye, Engelli, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göz kontaklı bilgisayar kullanan engelliler sertifikalarını aldı - Son Dakika


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