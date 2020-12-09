Göz kuruluğu yaşayanlar dikkat - Son Dakika

Göz kuruluğu yaşayanlar dikkat

09.12.2020 11:42
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Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, korona virüsünün gözlerden de girebileceğine dikkat çekerken, göz kuruluğu olan kişilere uyarılarda bulundu.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, korona virüsünün gözlerden de girebileceğine dikkat çekerken, göz kuruluğu olan kişilere uyarılarda bulundu.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Göz kızarıklığı göz hastalıklarında sık görülen belirtilerinden biridir. Eğer kişide göz kızarıklığı varsa mikrobik konjonktiviler ilk aklımıza gelen sebeplerden olsa da korona virüse bağlı konjonktivit olacağı çoğumuzun aklına gelmezdi. Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz şu günlerde göz kızarıklığı olan kişilerde ilk düşünmemiz gereken sebeplerden biri de korona virüse bağlı konjoktivittir. Covid-19 hastalığında en sık görülen bulgular ateş, öksürük, nefes darlığı, kırgınlık olsa da bu hastaların yaklaşık yüzde birinde göz kızarıklığı da görülmektedir. Korona virüse bağlı konjonktiviti diğer viral konjonktivitlerden ayırmak ilk bakışta mümkün olmamaktadır." dedi.

Covid-19 pandemisini yaşadığımız bugünlerde göz kızarıklığı olan bir kişinin Covid-19 hastalığı açısından da sorgulanması gerektiğini belirten İpçioğlu, "Eğer bulaşma düşünülürse enfeksiyon hastalıkları ile konsulte edilmelidir. Göz kızarıklığı şikayetinin varlığında hastalığın başlangıç döneminde olabileceği ve özellikle korona virüslerin çok bulaşıcı özelliğinden dolayı hastalığı yayma tehlikesi çok önemlidir. Göz kızarıklığı olan hastaların da bir Covid-19 şüphelisi gibi diğer bulgularda ateş, öksürük, nefes darlığı sorgulanmalıdır. Testleri pozitif çıkan hasta rutin tedavi protokolleri uygulanmaktadır. Alerjik konjonktivite bağlı oluşan göz kaşıntısı korona virüs hastalığının bulaşmasında, yayılmasında önemli bir sebep olabilir. Alerjik rahatsızlığı olan kişilerin göz ve burun kaşıntısına bağlı yüzüne ve gözüne dokunma oranları daha fazla olduğu için bulaş riskleri daha fazladır. Covid-19 hastalığının önlenmesindeki en önemli aşamanın korunma olduğu bilinmekte; bu yüzden alerjik konjonktivi olan hastalar tedavilerine azami özen göstermelidir. İlaçlarını ve diğer koruyucu önlemleri almada azami özeni göstermelidirler." diye konuştu.

Göz kuruluğu olan hastaların korona virüsü göz yoluyla almaması için Op. Dr. Adnan İpçioğlu şu önerilerde bulundu: "Pandemi sebebiyle evde kaldığımız şu günlerde vaktimizin çoğunu ekran başında ya da cep telefonu ile geçirmekteyiz. Bu durum yine göz kaşıntısına sebep olan göz kuruluğunu tetiklemekte ve kaşınmaya bağlı elimizi daha çok yüzümüze gözümüze götürmemize sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı göz kuruluğu olan hastalar tedavilerine bugünlerde azami özen göstermeli ve virüsten korunmada bir zafiyete sebep olmamalıdır."

Salgın süresince kontak lens yerine gözlük kullanılmalı

Op. Dr. Adnan İpçioğlu, salgın süresince kontak lens yerine gözlük kullanmanın da korunma açısından daha doğru olacağını belirtti. Yine bu döneme özgü olarak mümkünse kontak lens kullanımına belli bir süre ara verilmesi gerektiğini söyleyen Adnan İpçioğlu, "Kontak lens kullanımında hijyene azami özen gösterilmelidir. Hatta bu dönemde gözlük kullanımı damlacık yoluyla gözümüze bulaşmada koruyucu bir bariyer oluşturduğundan daha faydalı olacaktır. Bu dönemde gözlüklerimizin temizliğine dikkat etmeli ve dezenfektanlarla sık sık temizlenmelidir. Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda virüs salgınının bulaş zincirini kırmak için zorunlu haller olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Buna karşılık gözümüzde meydana gelen ani görme kayıpları ışık çakmaları, sinek uçmaları, göze kimyasal madde kaçması, glokomlu hastalarda gözdeki ağrılı görme azalmaları gibi acil durumlarda mümkünse göz hekiminizle irtibat kurarak bilgi alınmalı yoksa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız." dedi.

(İHA)

Göz Sağlığı, Koronavirüs, Bursa, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göz kuruluğu yaşayanlar dikkat - Son Dakika


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