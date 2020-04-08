Göz muayenesini cep telefonu kamerasıyla yapacak aparat geliştirdiler - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüs salgınında riskli işlemler arasında gösterilen göz muayeneleri artık Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenleri tarafından geliştiren aparatla, cep telefonu kamerası kullanılarak yapılabilecek.

Hasta ve doktor arasında virüs geçişine neden olabilen göz muayeneleri için BUÜ'de görev yapan akademisyenler yeni bir çözüm yolu buldu. BUÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, Doç. Dr. Berna Akova ve Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Betül Gülçimen Çakan ile Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Volkan Mesut Küçükakarsu yeni bir aparat üretmeyi başardı.

MUAYENE MESAFESİ ARTTIRILDI

Son 2-3 haftadır proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, 3 boyutlu yazıcı ile muayene mikroskobuna oturabilen bir araç geliştirip, bunun üzerine her türlü akıllı telefonun yerleşmesini sağladıklarını söyledi. Böylece görüntüleri cep telefonu ekranına yansıtıp, muayene mesafesini artırdıklarını kaydeden Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, "Aynı zamanda riskli hastalarda görüntüyü kaydetme veya videoya alma imkanı sağlayıp, görüntünün başka bir odada ayrıntılı incelenmesi imkanı da sağlandı. Telefon aplikasyonu ve bilgisayar programı yapan ABD menşeli bir şirket ile görüştüm, programlarını bize üç aylığına ücretsiz açtılar. Böylece telefon ekranında gördüğümüz görüntünün aynısını, kablosuz bir şekilde bilgisayar ekranında görme şansımız oldu. Bu hem sosyal mesafeyi sağlamamızı hem de birden çok hekimin bakması gereken hastalarda tek seferde tüm hekimlerin görüntüyü görerek, muayene zamanını kısaltmamızı sağladı" diye konuştu.

SADECE 5 TL'YE MAL EDİLDİ

Geliştirdikleri aparata Uludağ Biyomikroskop Adaptörü adı verdiklerini aktaran Doç. Dr. Kıvanç, dünyada göz hekimlerinin böyle bir sistemi uyguladığına rastlamadıklarını ifade etti. Kıvanç, "Çok maliyetli, binlerce liralık kablolu sistemler var ancak bizim sistemimiz 5 liraya maloldu hem de daha az karbon ayak izi ile. Bu sayede Türkiye 'nin her köşesindeki hekimlerimizin kullanabileceği bir sistem geliştirilmiş oldu. Şu andaki hali ile katarakt muayenesinde, kornea, iris yani gözün ön kısmının muayenesinde ve göz kapakların, gözyaşı kanallarının muayenesinde kullanılabilecek bir sistem geliştirmiş olduk, ancak henüz göz dibi dediğimiz retina muayenesinde kullanılamıyor" dedi.

UYGULAMA TÜM GÖZ HEKİMLERİNE AÇIK TUTULACAK

Ulusal ve uluslararası patent başvurularının Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yapıldığını belirten Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, koronavirüs salgını nedeniyle yöntemi kullanmayı Türkiye'deki ve dünyadaki göz hekimlerine açmak istediklerini vurguladı.

Kıvanç, şu aşamada bir kişinin dahi enfekte olmasını engellemenin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

- Bursa