Göz rahatsızlığı yaşayan kedi tedavi edildi - Son Dakika

Göz rahatsızlığı yaşayan kedi tedavi edildi
Geçirdiği kazadan dolayı göz rahatsızlığı yaşayan ve 10 gün önce Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan kedi eski sağlığına kavuştu.
Geçirdiği kazadan dolayı göz rahatsızlığı yaşayan ve 10 gün önce Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan kedi eski sağlığına kavuştu.
Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ivedi bir şekilde tedavisine başlanan kedinin son durumu hakkında bilgi veren yetkililer, "Yaklaşık 10 gün önce duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı neticesinde geçirdiği bir kazadan dolayı görme kaybı yaşayan kediyi bulunduğu yerden alan ekiplerimiz, yaralı kediyi rehabilitasyon merkezimize getirerek hemen tedavi altına almıştı. Gözünden ciddi şekilde yaralanan kediye gerekli müdahaleleri uygulayan Veteriner Hekimimiz Yusuf Işık tarafından gerçekleştirilen operasyondan sonra kedimiz yeniden eski sağlığına kavuştu ve şimdi sahiplenilmeyi bekliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN
Son Dakika Trabzonsporlu Sörloth, Leipzig'e transfer olmak istiyor Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devraldı Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasına sıcak bakıyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var