Göz Sağlığına Kavuştu, Türkiye Şampiyonu Oldu

Doğuştan göz akması (iris kolobomu) olan Nurdamla Atıcı, önce rahatsızlığından kurtuldu, ardından çok sevdiği karatede Türkiye Şampiyonu oldu.

Doğuştan göz akması (iris kolobomu) olan Nurdamla Atıcı, önce rahatsızlığından kurtuldu, ardından çok sevdiği karatede Türkiye Şampiyonu oldu.



Doğduğunda ailesi tarafından sol gözünde bir anormallik olduğu fark edilen ancak bugüne kadar gittiği birçok sağlık kuruluşunda bir şey yapılamayacağı söylenen Nurdamla, Özel Adana Ortadoğu Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Asım Kayıklık'ın uyguladığı başarılı tedavi sayesinde bugünlerde kedi gözü olarak da bilinen iris kolobomu rahatsızlığından kurtuldu.



Güneşli havalarda göremiyordu



Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Asım Kayıklık, hastasının kendisine başvurduğunda sol gözünün 6 numara olduğunu ve yüzde 20 gördüğünü belirterek, "Nurdamla gözlükle bile rahat bir görüşe sahip değildi. Güneşli havalarda gözünü dahi açamıyordu. Başarılı bir öğrenci ve sporcu olan hastamızın bu rahatsızlıktan kurtulması için tedavisini planladık" dedi.



Artık gözlük kullanmıyor



Belirli aralıklarla iki başarılı operasyonla sol gözünü kedi gözü görünümünden normal şekline kavuşturduklarını ifade eden Kayıklık, "İlk operasyonda iris kolobomu, 2. operasyonda doğuştan kataraktını akıllı mercekle düzelttik. Hastamızın görmesi şuan yüzde 70 seviyesinde, ışığa duyarlılığı yok denecek kadar az. Yetenekli bir sporcu olduğunu biliyordum ve ameliyat sonrası dereceler yapması bizi fazlasıyla gururlandırdı" diye konuştu.



Ameliyat sonrası başarılar bir bir geldi



Gözünün gerek görüntüsü gerekse de yaşam kalitesini düşürmesi nedeniyle 13 yaşına kadar büyük sıkıntılar çektiğini belirten Nurdamla, "İki gözle görmek çok güzel. Artık çok daha iyi görüyorum ve gözlük kullanmıyorum. Karatede başarılı bir sporcuyum ancak ameliyatımdan sonra Balkan 3.'sü sonrasında ise Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakaları 54 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum. Doktorumuz Asım Beye ve Adana Ortadoğu Hastanesi'ne ne kadar teşekkür etsem azdır ve bu başarılarımda payları çok büyük" şeklinde konuştu. - ADANA

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