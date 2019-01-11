Göz Sağlığına Kavuştu, Türkiye Şampiyonu Oldu

Adana
'da, doğuştan göz akması (iris kolobomu) rahatsızlığı bulunan Nurdamla Atıcı, hastalığından kurtulduktan sonra katıldığı Ümit Kadınlar Türkiye
Karete Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Kentteki özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, doğduğunda ailesi tarafından sol gözünde bir anormallik olduğu belirlenen Nurdamla Atıcı, gittiği birçok sağlık kuruluşunda tedavi edilemedi.
Daha sonra özel hastaneye başvuran Nurdamla, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Asım Kayıklık'ın uyguladığı başarılı tedaviyle "kedi gözü" olarak da bilinen göz akması rahatsızlığından kurtuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayıklık, hastasının kendisine başvurduğunda sol gözünün 6 numara bozuk olduğunu ve yüzde 20 gördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Nurdamla gözlükle bile rahat bir görüşe sahip değildi. Güneşli
havalarda gözünü dahi açamıyordu. Başarılı bir öğrenci ve sporcu olan hastamızın bu rahatsızlıktan kurtulması için tedavisini planladık. İki başarılı operasyonla hastanın sol gözünü 'kedi gözü' görünümünden normal şekline kavuşturduk. İlk operasyonda göz akması, ikinci operasyonda ise doğuştan kataraktını akıllı mercekle düzelttik. Hastamızın görmesi şu an yüzde 70 seviyesinde, ışığa duyarlılığı yok denecek kadar az."
Nurdamla da gözünün gerek görüntüsü gerekse de yaşam kalitesini düşürmesi nedeniyle 13 yaşına kadar büyük sıkıntılar çektiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"İki gözle görmek çok güzel. Artık çok daha iyi görüyorum ve gözlük kullanmıyorum. Karatede başarılı bir sporcuyum ancak ameliyatımdan sonra Balkanlar Şampiyonasında üçüncü, Türkiye Ümit Kadınlar Karate Şampiyonası ile Avrupa
Şampiyonası milli takım seçme müsabakaları 54 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Doktorumuza ve hastaneye ne kadar teşekkür etsem azdır ve bu başarılarımda payları çok büyük."