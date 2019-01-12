Göz Sağlığınız İçin İyi Beslenin

Sağlıklı bir beyin ve vücut gelişimi için yeterli ve dengeli beslenme olmazsa olmazdır. Tüm organların görevini yerine getirebilmesi için besine ihtiyacı vardır. Göz sağlığı da tabağımızdaki yiyeceklerle başlar… Gözümüz için sağlıklı besinleri tüketmek hem gözün genel gelişimi hem de bazı hastalıkların oluşumunu engellemek için gereklidir. Göz sağlığı açısından gerekli temel besinleri; Lutein, Zeaksantin, Beta karoten, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Omega 3,Yağ asitleri, Çinko ve Bakır olarak sıralayabiliriz.

Her birey kendine özgü beslenme alışkanlıklarına sahiptir. Sağlıklı bir yaşam için tüm besinlerden yeterli miktarda tüketmek, vitamin ve mineralleri ihmal etmemek gerekir. Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, bazı besinlerin göz sağlığı acısında da önemli rol oynadığını ve özellikle katarakt, retina maküla dejenerasyonu, glokom, kuru göz hastalığı, gece körlüğü, beslenmeden etkilenen diyabetik retinopati ve diğer göz-damar hastalıklarının gelişimini yavaşlattığını belirtiyor. Gözpınar, 'Besinlerle alınan bazı vitamin ve antioksidan moleküllerin göz sağlığı açısından önemi biliniyor. Bol miktarda balık, meyve ve sebze tüketimi ve bununla beraber belirli miktarlarda hayvansal gıdalar (et, süt yumurta vb.) ve kavrulmamış kuruyemiş tüketimi gözdeki birçok hastalık için koruyucu faktör oluyor. Bu da gözlerimiz ve diğer organlarımız için sağlıklı gıda tüketiminin önemini gösteriyor' diyor.

Gözünüzden vitaminleri eksik etmeyin

A vitamini eksikliği gece körlüğü ve kuru göze sebep oluyor. Karaciğer, vücutta sentezlenmeyen ve daha çok hayvansal kökenli olan A vitaminini yumurta sarısı ve süt yoluyla ediniyor. Eksikliğinden daha çok çocuklar ve gebeler etkileniyor. Dünyada çocukluk çağı körlüklerinin en sık sebebi A vitamini eksikliği olarak görülüyor. Diyetle alınan bazı A vitaminleri, öncülü karotenlerde sarı nokta hastalığı ve katarakta karşı koruyucu rol oynuyor.

B vitamini, kompleksi kronik inflamasyonu azaltıyor ve retinayı etkileyen damarsal problemleri önlemede yardımcı oluyor.

C vitamini, güçlü bir antioksidan olarak katarakt oluşumunu azaltıyor. Taze sebze ve meyvelerde özellikle narenciye, çilek, kivi, biber, brüksel lahanası, koyu yapraklı yeşillikler, brokoli ve domateste bolca bulunuyor. C vitamini gözde kornea tabakasının iyileşmesinde, güneşin zararlı etkilerine ve katarakta karşı koruyucu rol oynuyor.

D vitamini güneş ışığıyla vücudumuzda sentezleniyor; gözün birçok metabolik aktivitesinde ve maküla dejenerasyonu önlemede faydalı oluyor.

E vitamini antioksidan olarak, retina dejenerasyonun önlenmesinde fayda sağlıyor. Fındık, badem, ay çekirdeği, keten tohumu ve avakadonun içinde bolca bulunuyor.

Vücuttaki tüm organlar gibi gözler de zaman içinde yaşlanmaya başlıyor. Sağlıklı beslenme ile bu süreci olabildiğince geciktirsekte tamamen önüne geçemiyoruz. Görüş kapasitesindeki düşüşün ilk belirtileri 30-40 yaşları arasında ortaya çıkabiliyor. Kişiler görüş kayıplarındaki azalma sonrası, bu yaşlarda gözlük kullanmaya başlayabiliyor. Seiko Extensive Vision, kitap okuma, telefon ve tablet kullanımı gibi en basit günlük aktivitelerde gözü yormadan, yakın ve orta mesafeler için fonksiyonel bir kullanım sağlıyor.