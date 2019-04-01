Göz Sağlığınızı Korumak İçin 5 Öneri

"Günlük yaşam içinde yaptığımız pek çok davranıştan, diyabet, enfeksiyonlar gibi hastalıklara, beslenme alışkanlıklarımızdan teknolojik cihazları doğru kullanmaya kadar pek çok etken gözlerimizde farklı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir" diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Atmaca, göz sağlığınızı korumanızın 5 yolunu şu şekilde sıraladı:

Yemeğinizden pul biberi eksik etmeyin

Düzenli bir A vitamini alımı gözlerinize destek olur. Kornea olarak bilinen göz ön yüzeyinin korunmasına yardımcı olur ve enfeksiyonları engeller. Yaban mersini, havuç, bal kabağına ilave olarak doğal pul biber gibi baharatlar da iyi birer A vitamini kaynağıdır. Bu nedenle mutfağınızdan baharatı eksik etmeyin.

Fazla kilolarınızdan kurtulun

Sağlıklı bir beslenme, sağlıklı bir görüş için önemlidir. Çünkü sağlıklı beslenme; obezite riskinizi azaltır, bu da diyabet riskinizi azaltmak anlamına gelir. Diyabet, gözün arkasındaki kan damarlarına zarar veren diyabetik retinopati olarak bilinen bir soruna ve kataraktın hızlı ilerlemesine neden olabilir.

Camları birkaç dakika açık tutun

Kuru göz, özellikle ekran karşısında çok zaman geçiren kişilerde (bankacı, muhasebeci, yazılımcı gibi) yaygın ve rahatsız edici bir durumdur. Gözlerde kızarıklık, batma, yanma, kum kaçmış hissi ve bulanık görmeye neden olabilir. Camları hava soğuk olsa bile birkaç dakika açmak, bulunduğunuz kuru havalı ortamın nem miktarını artıracak, göz kuruluğu riskini azaltacaktır.

Koyu camlı güneş gözlüğü kullanın

Güneşlenmek, cilt kanseri de dahil olmak üzere her türlü sağlık sorunuyla ilişkilendirilmiştir. Ancak cildinizi bronzlaştıran UV ışınları görüşünüze de ciddi hasar verebilir. UV ışığına maruz kalmak, katarakt ve iyi huylu kitlelerde büyüme gibi durumların gelişme riskini artırır. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Atmaca, "UV ışınlarından gözlerinizi korumanın en etkili yolu UV filtreli, kaliteli, koyu camlı güneş gözlüğü kullanmaktır" diyerek uyarıyor.

20-20-20 kuralına uyun

Bir telefon veya tablet ekranını uzun süre kullanmak gözlerinizi yorup kuru göze neden olabilir. Bununla mücadele etmek için 20-20-20 kuralını uygulayabilirsiniz. Yani her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzaklıktaki bir şeye bakın. Bu sadece göz kaslarınızı dinlendirmekle kalmayacak aynı zamanda etrafınızda olan bitene de gözlerinizi açacaktır.