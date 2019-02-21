İdeal Kaş Nasıl Olmalı!

Yüzün aynası gözler; şekli, boyutu ve yansıttıklarıyla kişiye özgüdür ve kaşlarla birlikte bir ahenk içindedir. Dolayısıyla göz şeklini karakterize eden kaş formunun, gözlerden bağımsız düşünülmesi imkansızdır. Doğru kaş şekli ancak yüz ve en çok da gözlere uygun yapıldığında elde edilir.

BÜYÜK VE YUVARLAK GÖZLERE SAHİPSENİZ…

Kalın ve dokulu kaşlar için en uygun göz şekli büyük ve yuvarlak gözlerdir. Eğer gözleriniz büyükse kalın, hacimli ve yoğun kaşları kolaylıkla tercih edebilirsiniz. Bu gözlere sahip olan kişilerin kaşları istenilen kalınlıkta olmazsa gözler istenilen estetik etkiyi veremeyebilir. Bu sebeple kaş kontürü yaptırırken gözlerinizin güzelliğine vurgu yapacak ve altını çizecek kalın formda kaşları tercih edebilirsiniz. Kalın kaşlar, hem doğal bir görünüm oluşturacak hem de daha genç bir ifade yaratacaktır.

DÜŞÜK BİR GÖZ YAPINIZ VARSA…

Düşük göz kapaklı gözleriniz varsa mutlaka geniş açılı kaşlar tercih etmeli ve gözlerinizi olduğundan daha yukarıda göstermelisiniz. Ancak geniş açılı bir kaş formuna ulaşmak için çok kavisli modelleri seçmemelisiniz. Kontür makyaj uzmanınızın da yönlendirmesi ile gözlerinize en iyi efekti verecek hafif kalkık ve yumuşak kavisli bir form kullanmalısınız. Bu kaşlar gözlerinizin dramatik görünümünü güçlendirirken daha çekici bir tavır kazanmanızı da sağlayacaktır.

KÜÇÜK YAPILI GÖZLERE SAHİPSENİZ…

Hafif kavisli kaşlar, küçük gözlerin kurtarıcısıdır. Hem gözleri olduğundan daha büyük hem de daya aydınlık gösterir. Bunun için kaş kontürü yaptırırken net bir alan yaratmak adına kaşlarınızın uç bölgesine hafif kavis verilmeli ve inceltilmelidir. Düz kaşlardan ziyade kalından inceye doğru uzanan bu kaşlar, gözlerin bitiminden biraz da uzun devam etmelidir. Eğer kaşlarınız kısaysa yapılacak kontür işlemiyle bu durum kolaylıkla halledilecektir.

BİRBİRİNDEN UZAK GÖZLERE SAHİPSENİZ…

Uzak gözleri daha yakın gösterecek illüzyon kaşlarınıza yapılan sihirli dokunuşlardır. Eğer gözleriniz birbirinden uzaksa kaş kontürü ile gözlerinizi simetrik ve orantılı göstermek mümkündür. Bunun için kaşların başlama noktası, gözlerin başlangıç kısmından biraz daha yakın olmalıdır.

GÖZLERİNİZ BİRBİRİNE ÇOK YAKINSA…

Birbirine yakın gözleri daha dengeli göstermekkaşları birbirinden ayırmak ile mümkündür. Bunun için kaş kontürü esasında kaşların başlangıç noktası daha geri çekilmelidir. Bu durum gözlerinizi olduğundan daha uzak göstermekle kalmaz, daha açık bir alan yaratarak taze bir ifade kazandırır.