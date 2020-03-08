Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler - Son Dakika

Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler

6 saat önce

Konya'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle,Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonu'nun da katkılarıyla farkındalık oluşturmak için "Bisiklet Turu" düzenlendi.

Konya'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonu'nun da katkılarıyla farkındalık oluşturmak için "Bisiklet Turu" düzenlendi.

Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler

Türk Oftalmoloji Derneği, Selçuk Üniversitesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina'da da koronavirüs çıktı
Mısır'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 20:44:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]