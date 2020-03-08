Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler - Son Dakika

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Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler
6 saat önce
Konya'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle,Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonu'nun da katkılarıyla farkındalık oluşturmak için "Bisiklet Turu" düzenlendi. Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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