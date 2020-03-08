Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler - Son Dakika

Konya'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonu'nun da katkılarıyla farkındalık oluşturmak için "Bisiklet Turu" düzenlendi.