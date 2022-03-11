Göz tomografisi çektirmek için gelen hasta tarafından darbedildi - Son Dakika
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Göz tomografisi çektirmek için gelen hasta tarafından darbedildi

11.03.2022 18:29
Göz tomografisi çektirmek için gelen hasta tarafından darbedildi

İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'nde teknisyen olarak görev yapan Hakan Çavdar, göz tomografisi çektirmek isteyen hasta Y.A. tarafından darbedildi.

İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'nde teknisyen olarak görev yapan Hakan Çavdar, göz tomografisi çektirmek isteyen hasta Y.A. tarafından darbedildi. Y.A. gözaltına alınırken, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Sendikası İzmir Şubesi üyeleri saldırıyı kınadı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'ne, bu sabah göz tomografisi çektirmek için gelen Y.A., iddiaya göre, kayıt için teknisyen Hakan Çavdar'ın bulunduğu odaya girmek istedi. Çavdar, içeride başka hasta olduğunu için Y.A.'yı içeri almak istemedi. Bunun üzerine sinirlenen

Y.A., Çavdar'ı darbetti. Çavdar, bu sırada gelen ve kendisini sakinleştirmek isteyen özel güvenlik görevlilerine yanındaki bıçağı gösterdi. Y.A., polislerinde gelmesiyle etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Y.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.'AVM'LERDE BİLE X-RAY CİHAZI VAR'

Olayın ardından hastane önünde toplanan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Sendikası İzmir Şubesi üyeleri saldırıyı kınadı.  Basın açıklamasını okuyan SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Nursel Şahin, "Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Gelinen noktada bugün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık emekçisi arkadaşımız Hakan Çavdar saldırıya uğramıştır. AVM'lerde bile X Ray cihazları ile güvenlik önlemleri üst düzeyde alınırken, sağlık kurumlarımız korunmasız, şiddete ve saldırıya açık haldedir. Çalışma alanlarımızın güvenlik açıklarını ısrarla belirtmemize, sağlık emekçilerinin can güvenliğini sağlanması konusunda gerekli önlemlerin alınması için her türlü girişimlerimize rağmen hiçbir adım atmayan tüm yetkililer bu şiddete ortaktır" dedi.


Göz tomografisi çektirmek için gelen hasta tarafından darbedildi
Göz tomografisi çektirmek için gelen hasta tarafından darbedildi
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göz tomografisi çektirmek için gelen hasta tarafından darbedildi - Son Dakika


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