Son Dakika Haberleri: Göz tümörüne yakalanan Orman işçisinin yardım feryadı
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Göz tümörüne yakalanan Orman işçisinin yardım feryadı

14 dakika önce

- Göz tümörüne yakalanan Orman işçisinin yardım feryadıZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşayan Fahri Ateş gözünde oluşan dev tümör nedeniyle gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

- Göz tümörüne yakalanan Orman işçisinin yardım feryadı
ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşayan Fahri Ateş gözünde oluşan dev tümör nedeniyle gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Başlarda mısır tanesi büyüklüğündeki göz tümörü, Ateşin büyüdükçe onunla birlikte dev bir hal aldı. tedavisi için Hastane hastane dolaşıyor.
Günden güne büyüyor
Alaplı Gümeli Fındıkağalı Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki orman işçisi Fahri Ateş'in gözünde 4 ay önce gözünde küçük bir yara çıktı. Başlarda yarayı önemsemeyen ve eczaneden aldığı merhemlerle tedavi olmaya çalışan Orman İşçisi Ateş'in Gözünde doktorlar tarafından 5 buçuk santimetre çapında tümör olduğu saptandı.Yaranın günden güne büyümesi üzerine 4 ay önce göz ağrısı şikayetiyle Ereğli Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastalığının burada tedavisi yapılamayacağı söylenmesi üzerine Zonguldak Araştırma Hastanesine gitti. buradaki Doktorların istediğin Hastaneye gidip orada tedavi olabilirsiniz demesi üzerine Ankara Hacetepe Hastanesine giden Fahri Ateş," Ankara Hacettepe Hastanesinde biraz tadavi için yattım.en son gözümündeki şişliği indirebilmek için ilaç tedavisi olmamı söylediler.doktorlar, erken dönemde tedavi edilmediği takdirde gözün kansere döneşmesi durumunda hayati tehlikeli olduğunu söylediler. gözümün tedavisi için çare arıyorum.ve yetkililerden yardım istiyorum.," diye konuştu. Fahri Ateş, Gözündeki tümörün alınmasının ardından sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuruyor.
Göz tümörüne yakalanan Orman işçisinin yardım feryadı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:59 Kaynak: İHA
Zonguldak, İşçi, Sağlık
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