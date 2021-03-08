Göz uçuğu görme kaybına neden olabilir - Son Dakika

Göz uçuğu görme kaybına neden olabilir

08.03.2021 17:40
Göz uçuğu görme kaybına neden olabilir, System.String[]

Göz sağlığına dikkat etmenin farklı yolları olduğunu dile getiren Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi uzmanlarından Op. Dr. Sevgi Abadan Özpolat, "Vücudumuzun diğer noktalarına olduğu gibi gözümüze de bir takım virüs saldırıları olabiliyor.

Göz sağlığına dikkat etmenin farklı yolları olduğunu dile getiren Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi uzmanlarından Op. Dr. Sevgi Abadan Özpolat, "Vücudumuzun diğer noktalarına olduğu gibi gözümüze de bir takım virüs saldırıları olabiliyor. Bu virüslerden en sık görüleni uçuk virüsüdür. İnsanlar uçuk virüsünü sadece dudakta çıkacakmış gibi düşünüyorlar. Ancak bu virüsler birçok yerde olabiliyor. Uçuk virüsü gözümüzdeki her bölgede çıkabilir. Bu duruma bağlı olarak da tedaviler ve sonuçları değişiyor. Uçuk virüsü göz kapağımızda görüldüğü zaman hasar bırakmadan geçiyor" diye konuştu.

"GÖZ İÇİNDE OLUŞAN UÇUK DAHA TEHLİKELİ"

Uçuk virüsünün gözün iç kısımlarına doğru ilerledikçe hasarın büyüdüğünü vurgulayan Op.Dr. Sevgi Abadan Özpolat, "Virüs, gözümüzün üst tabakasında yer alan zarları tuttuğu zaman kırmızı göz dediğimiz bir durum gerçekleşiyor. Kırmızı göz dediğimiz rahatsızlık ilaçla tedavi edilebiliyor. Uçuk korneaya ulaştığında durum değişebiliyor. Virüs erken yakalanırsa ve doğru tedavi yapılırsa hasar bırakmadan yerleştiği yerden temizlenebilir. Hasta, zamanında doktora gitmezse ve doğru tedavi uygulanmazsa hasta iyileşse bile gözde görme sorunları başlar. Görüntü kalitesi bozulur. Uçuk virüsü tekrarlayan bir virüstür. Her tekrarlanan uçuğa bağlı olarak gözde kalan lekeler nedeniyle gözün ön kısmında oluşan tabaka görme derecesini düşüyor" ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLANLARDA HASAR DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR"

Uçuk virüsünün gözün iç kısmında oluşturduğu iltihap nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara değinen Abadan Özpolat, "Virüs, retinaya yerleşirse ciddi oranda görme yetisi bozuluyor. Uçuk retina tabakasına kolay yerleşen bir virüs değil. Bu virüs bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde görülüyor. Kanser hastaları, kronik hastalığı olan ve vücut bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde görülüyor. Virüs, retina tabakasına yerleştiği zaman kişiler görme yetisini kaybediyor" dedi.

GÖZ HİJYENİNE DİKKAT EDİLMELİ

Uçuk virüsünün bulaşıcı olduğunu kaydeden Op. Dr. Sevgi Abadan Özpolat, "Virüs, zor bulaşan virüslerden olsa da temasla bulaşabildiği için ortak havlu kullanmamak gerekiyor. Ellerle sürekli göze dokunmamalı. Uçuk virüsü herkeste olabilir ve her zaman bulaşabilir. Ancak vücut direnci düştüğünde kişiler hasta olurlar. Vücut sistemi virüslerle savaşamayacak kadar zayıf düştüğü zaman virüs hastalık haline geliyor" diyerek sözlerine son verdi.

Göz uçuğu görme kaybına neden olabilir

Bayrampaşa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Göz uçuğu görme kaybına neden olabilir - Son Dakika Magazin


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